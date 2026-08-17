El teléfono de Xiaomi más competitivo que sacude la gama alta en 2026

Un teléfono de Xiaomi de alto rendimiento llamó la atención del mercado tecnológico en 2026 por combinar componentes de vanguardia con un recorte de precio imprevisto. Dentro de la familia Xiaomi 17T , este modelo Pro desconcierta a los competidores al ofrecer una batería y cámaras premium.

En el interior del chasis opera el chip MediaTek Dimensity 9500 fabricado en 3 nanómetros con una velocidad de reloj de 4,21 GHz. Este procesador trabaja junto a la unidad gráfica Mali G1 Ultra para procesar juegos exigentes y tareas pesadas de edición visual sin sufrir caídas de cuadros.

La pantalla del dispositivo alcanza un brillo máximo de 3.500 nits bajo la luz solar.

La configuración interna suma 12 GB de memoria RAM LPDDR5X y 256 GB de almacenamiento. Esta arquitectura garantiza fluidez constante en la multitarea y sostiene la estabilidad del sistema operativo ante exigencias diarias.

El sistema fotográfico posterior integra un sensor principal Omnivision 950 de 50 megapíxeles con apertura f/1.7, diseñado para captar luminosidad en escenas nocturnas complejas. El módulo se completa con un gran angular de 12 megapíxeles y un teleobjetivo de 50 megapíxeles con zoom óptico de 5 aumentos.

El sistema de cámaras del teléfono integra un teleobjetivo con zoom óptico de 5 aumentos.

Para las tomas frontales y videollamadas, el equipo añade una cámara de 32 megapíxeles con procesamiento de retrato natural. La alianza óptica con Leica aporta una calibración cromática precisa en todas las distancias focales.

Autonomía de 7.000 mAh y carga rápida en el teléfono

La capacidad energética resuelve una de las mayores dudas del segmento gracias a su celda de 7.000 mAh. Xiaomi certifica una duración de hasta 71 horas de uso moderado y asegura una vida útil de 1.000 ciclos de carga antes de manifestar desgaste químico en el acumulador.

El sistema admite recarga rápida por cable de hasta 100 vatios y carga inalámbrica de 50 vatios. Esta tecnología permite recuperar la totalidad de la batería en pocos minutos sin elevar la temperatura interna del equipo.

La estructura del modelo Xiaomi 17T Pro cuenta con certificación IP68 contra agua y polvo. Imagen generada con IA

Pantalla AMOLED y soporte prolongado de software de Xiaomi

El frente del Xiaomi 17T presenta un panel AMOLED de 6,83 pulgadas con tasa de refresco variable de hasta 165 hertz y un brillo pico de 3.500 nits. Su estructura combina aluminio con fibra de vidrio para resistir impactos, cuenta con certificación IP68 y registra un grosor de 8,2 milímetros con 219 gramos de peso.

La empresa garantiza cinco años de actualizaciones del sistema Android y parches de seguridad, extendiendo la vida útil del equipo hasta Android 21. Con esta propuesta integral, el catálogo de Xiaomi posiciona a su teléfono estrella como una opción de compra indiscutida frente a la gama alta tradicional.