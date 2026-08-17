Xiaomi lanza una nueva actualización de HyperOS Launcher: novedades y cómo instalarla
Xiaomi actualiza su aplicación HyperOS Launcher a la versión 8.01.02 para mejorar la estabilidad y fluidez en dispositivos compatibles. Cómo descargarla.
Xiaomi liberó una nueva versión del lanzador del sistema HyperOS Launcher. Esta versión es extraída directamente de compilaciones oficiales de su sistema operativo HyperOS e imita algunos aspectos de los iPhone, como la popular estética "Liquid Glass" de Apple iOS.
Las nuevas compilaciones (RELEASE-8.01.02.5329-260807-08141533-R y RELEASE-8.01.02.5334-260807-08151151-R) están enfocadas en optimizar la estabilidad general, resolver fallos y ofrecer una experiencia de usuario más fluida en terminales con HyperOS 3.1.
Compatibilidad y detalles de instalación
Esta actualización está dirigida a modelos seleccionados que ejecutan versiones de HyperOS 3 y HyperOS 3.1. Para instalar el archivo APK de manera manual:
- Descarga el archivo APK desde fuentes seguras.
- Habilita los permisos de Instalación de orígenes desconocidos en los ajustes del dispositivo si el sistema lo solicita.
- Desinstala versiones previas del launcher para prevenir posibles conflictos de software.
- Abre el archivo para sustituir o actualizar la pantalla de inicio habitual.
El paquete se distribuye como un mirror seguro con la firma digital oficial intacta, garantizando la autenticidad e integridad del software de Xiaomi.
Dónde descargar la actualización
El nuevo APK de HyperOS Launcher se encuentra disponible a través de plataformas de confianza como la app MemeOS Enhancer o en el portal MemeOSUpdates.com. La disponibilidad de la actualización puede variar según la región, el modelo del dispositivo y la compilación de HyperOS instalada.