Xiaomi lanza una nueva actualización de HyperOS Launcher: novedades y cómo instalarla

Xiaomi actualiza su aplicación HyperOS Launcher a la versión 8.01.02 para mejorar la estabilidad y fluidez en dispositivos compatibles. Cómo descargarla.

Xiaomi liberó una nueva versión del lanzador del sistema HyperOS Launcher. Esta versión es extraída directamente de compilaciones oficiales de su sistema operativo HyperOS e imita algunos aspectos de los iPhone, como la popular estética "Liquid Glass" de Apple iOS.

Las nuevas compilaciones (RELEASE-8.01.02.5329-260807-08141533-R y RELEASE-8.01.02.5334-260807-08151151-R) están enfocadas en optimizar la estabilidad general, resolver fallos y ofrecer una experiencia de usuario más fluida en terminales con HyperOS 3.1.

Compatibilidad y detalles de instalación Esta actualización está dirigida a modelos seleccionados que ejecutan versiones de HyperOS 3 y HyperOS 3.1. Para instalar el archivo APK de manera manual:

Descarga el archivo APK desde fuentes seguras.

Habilita los permisos de Instalación de orígenes desconocidos en los ajustes del dispositivo si el sistema lo solicita.

en los ajustes del dispositivo si el sistema lo solicita. Desinstala versiones previas del launcher para prevenir posibles conflictos de software.

Abre el archivo para sustituir o actualizar la pantalla de inicio habitual. El paquete se distribuye como un mirror seguro con la firma digital oficial intacta, garantizando la autenticidad e integridad del software de Xiaomi.