Tres teléfonos de Xiaomi que son una verdadera decepción en 2026

El balance anual de lanzamientos móviles dejó aciertos técnicos pero también decisiones comerciales controvertidas para los consumidores. A través del catálogo de Xiaomi , evaluamos tres casos donde la estrategia de nombres, la falta de disponibilidad internacional de teléfonos y el rendimiento por debajo de lo esperado marcaron un retroceso frente a la competencia directa.

La fragmentación de modelos y la ausencia de variantes clave en el mercado internacional afectaron la percepción de varios productos. Aunque la compañía conserva avances en hardware, ciertas decisiones de distribución limitaron el impacto de sus propuestas más ambiciosas.

El modelo 17 Pro Max generó interés técnico por sumar una pantalla secundaria amplia dentro del módulo de cámaras. Este panel permite responder llamadas, revisar notificaciones y previsualizar autorretratos con los sensores principales. Además, el equipo equipa el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, una batería extensa y carga rápida de 100 vatios .

Sin embargo, la empresa no anunció planes para vender esta unidad fuera de China. A esto se suma una maniobra de marketing cuestionable: saltear una generación completa en su denominación numérica únicamente para competir de forma directa contra el nombre del modelo de Apple.

La pantalla trasera del modelo Xiaomi 17 Pro Max ofrece funciones útiles pero no llegará a todos los países.

La submarca Redmi repitió un esquema de nombres confuso al presentar diez variantes distintas bajo la misma serie. En el caso puntual del modelo Note 14 5G, la denominación abarca tres equipos con especificaciones diferentes según la región geográfica.

El rendimiento del Redmi Note 14 5G quedó por detrás de las alternativas del segmento medio. Imagen generada con IA

La versión global de este dispositivo rindió por debajo de las expectativas en las pruebas de uso. El equipo quedó relegado frente a sus competidores directos en potencia de procesamiento, calidad fotográfica y autonomía de batería, debilitando la reputación habitual de Redmi en este rango de precios.

La ausencia de sucesor para la línea de plegables

El tercer traspié involucra la categoría de celulares plegables tipo libro. Aunque el Mix Fold 4 representó una evolución técnica importante, su venta quedó restringida exclusivamente a China. Durante este período, la firma no presentó una renovación directa para ese formato.

Los teléfonos plegables de la marca demandan mayor continuidad comercial. Imagen generada con IA

La empresa concentró sus esfuerzos únicamente en el formato de tapa con el Mix Flip 2, descuidando el segmento de pantalla completa. Postergar la renovación de estos plegables debilita su posición mientras el sector gana terreno en el mercado global.

Balance de los teléfonos en la estrategia actual

El catálogo de teléfonos de la firma combina potencia técnica con inconsistencias comerciales. Las restricciones territoriales y los catálogos superpuestos de Redmi confunden a los usuarios.

Para recuperar terreno en el segmento de plegables y gama alta, Xiaomi necesita ordenar la disponibilidad de sus productos. De este modo, la corporación podrá respaldar sus avances de ingeniería con una distribución clara para todos los mercados.