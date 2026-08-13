PlayStation Plus: Helldivers 2 y otros grandes juegos llegan gratis al catálogo de agosto

El catálogo de PlayStation Plus se renueva en agosto con una selección gratis que combina grandes producciones, propuestas independientes y clásicos recuperados de generaciones anteriores. Los suscriptores de los niveles Extra y Deluxe podrán acceder durante este mes a títulos de géneros muy diferentes, desde shooters cooperativos hasta juegos de rol, supervivencia, gestión y acción.

La principal novedad es Helldivers 2 , que se incorpora al catálogo desde este miércoles 12 de agosto para los usuarios de PlayStation Plus Extra. El resto de los juegos estará disponible a partir del martes 18 de agosto , salvo que se indique lo contrario.

La incorporación de Helldivers 2 es, probablemente, el gran atractivo de agosto . El shooter cooperativo desarrollado por Arrowhead Game Studios permite formar equipos de hasta cuatro jugadores para enfrentarse a una enorme cantidad de amenazas alienígenas.

El catálogo de PlayStation Plus suma juegos destacados para PS5 y PS4, junto con clásicos recuperados de generaciones anteriores.

Su propuesta combina acción frenética, estrategia y una buena dosis de caos. Además, el fuego amigo está siempre activado, por lo que la coordinación resulta fundamental para completar las misiones sin terminar eliminando accidentalmente a un compañero.

La llegada al servicio coincide con una importante actualización del juego , lo que convierte a este mes en un buen momento para regresar a la batalla o descubrir por primera vez una de las experiencias multijugador más destacadas de PlayStation .

Kingdom Come: Deliverance 2 y una aventura medieval

Otro de los nombres fuertes del catálogo es Kingdom Come: Deliverance 2, una aventura de rol ambientada en la Bohemia del siglo XV. El jugador vuelve a ponerse en la piel de Henry de Skalitz, protagonista de una historia marcada por la venganza, la traición y la búsqueda de un propósito.

El juego apuesta por un mundo abierto de gran escala y una recreación detallada de la Europa medieval. Las ciudades, los bosques y los escenarios de guerra sirven como escenario para una experiencia que combina exploración, combates y decisiones.

La selección también incorpora Vampire Survivors, una propuesta independiente que apuesta por partidas rápidas y una mecánica sencilla, pero extremadamente adictiva. El objetivo es resistir oleadas de enemigos mientras se desarrollan nuevas habilidades y se intenta sobrevivir el mayor tiempo posible.

Terror, gestión y supervivencia para todos los gustos

Los suscriptores de PlayStation Plus también podrán probar Hell is Us, una aventura de acción en tercera persona que combina exploración, combates cuerpo a cuerpo y una atmósfera inquietante. Su protagonista busca respuestas sobre sus padres desaparecidos mientras descubre los secretos de una tierra devastada por un misterioso fenómeno.

La variedad continúa con Two Point Museum, que pone al jugador al frente de un museo y permite administrar exposiciones, enviar especialistas a expediciones y conseguir nuevos artefactos.

Para quienes prefieren la acción y el terror, el catálogo suma Metro Exodus y Dying Light 2, dos propuestas posapocalípticas con diferentes enfoques. El primero combina disparos, sigilo y supervivencia, mientras que el segundo apuesta por el parkour, los combates y la exploración de una ciudad infestada.

También llega Umamusume Pretty Derby – Party Dash, una alternativa más colorida y desenfadada basada en competencias deportivas con personajes en estilo pixel art.

Los clásicos que recupera PlayStation Plus Deluxe

El nivel Deluxe recibe además dos incorporaciones pensadas especialmente para los nostálgicos. Una de ellas es Onimusha: Dawn of Dreams, el juego de rol y acción de PS2 que transporta nuevamente a los jugadores al Japón feudal para enfrentarse a los demonios Genma.

La otra es Disney's Atlantis: The Lost Empire, clásico originalmente lanzado para PlayStation que regresa con mejoras como renderizado en alta resolución, guardado rápido, retroceso y filtros de video.

Con esta renovación, PlayStation Plus presenta en agosto un catálogo especialmente variado. Entre grandes lanzamientos, aventuras independientes y clásicos, hay opciones suficientes para quienes buscan descubrir un juego nuevo o recuperar algunas experiencias que marcaron generaciones anteriores.