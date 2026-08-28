Xiaomi HyperOS 4: renuevan cerca de 50 aplicaciones del sistema en fase beta

El desarrollo de software móvil suma un paso determinante en la preparación del entorno gráfico para dispositivos conectados. A través de la plataforma HyperOS 4 , la marca Xiaomi distribuyó paquetes renovados para cerca de cincuenta aplicaciones del sistema, marcando una actualización técnica profunda previa al despliegue masivo del nuevo entorno.

La entrega de paquetes abarca herramientas esenciales para el usuario diario como la Galería, el Centro de Seguridad, la Cámara y el launcher principal. Aunque la mayoría de los archivos corresponden a ramas de desarrollo alfa y canales cerrados de prueba, el movimiento confirma la adaptación integral de los servicios internos de la compañía.

El entorno gráfico de HyperOS 4 optimiza las animaciones y la respuesta de las aplicaciones.

El núcleo de la interfaz recibió dos compilaciones oficiales para el HyperOS Launcher bajo la rama de versión 8 . Este componente gestiona la pantalla de inicio, el menú de tareas recientes, la apertura de carpetas y la fluidez de las animaciones del teléfono.

Junto al launcher, la firma actualizó los módulos de Always-On Display, la Galería fotográfica y los complementos de la interfaz gráfica. Los paquetes identificados con sellos de prueba anticipan transiciones más suaves en el panel táctil y nuevas opciones de personalización visual.

El apartado funcional sumó una nueva compilación para la aplicación de Cámara y revisiones en los componentes centrales de Security Center. Estas modificaciones optimizan el procesamiento fotográfico y elevan los protocolos de protección de datos en la memoria interna.

El sistema HyperOS 4 incorpora mejoras en la pantalla de inicio y la barra de navegación. Ximi Time

En el área de conectividad y sincronización, la empresa renovó plataformas como Mi Share, Mi Connect, Mi Mirror y el servicio de copia en la nube. Estas herramientas facilitan la vinculación entre celulares, computadoras y televisores del ecosistema sin cortes de transferencia.

Inteligencia artificial y servicios del sistema operativo

El paquete técnico incorporó versiones actualizadas para el reconocimiento de caracteres por inteligencia artificial, el asistente Xiao AI y el módulo de órdenes por voz. Estos servicios coordinan tareas automáticas y optimizan el procesamiento de texto en tiempo real.

Al no existir un registro oficial de cambios para cada archivo individual, los especialistas recomiendan evitar la instalación manual de instaladores en dispositivos de uso diario. Ciertas variantes corresponden exclusivamente a modelos comercializados en Asia y pueden generar incompatibilidades operativas.

Las nuevas aplicaciones del sistema preparan la compatibilidad con el software de última generación. Ximi Time

Calendario de distribución y proceso de actualización

La llegada de estos paquetes no representa la liberación definitiva de una descarga general por vía aérea para los usuarios globales. La compañía continuará con la fase de evaluación en canales cerrados para pulir errores antes de autorizar el software final.

Con este avance, Xiaomi agiliza la adaptación de sus aplicaciones para sostener un rendimiento parejo en todo su catálogo. La actualización progresiva de HyperOS 4 sienta las bases de estabilidad para el lanzamiento comercial del nuevo sistema.