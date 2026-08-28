Los tres mejores Motorola de gama media que se puede comprar en Mercado Libre por menos de $600.000

Encontrar un celular de gama media con buenas prestaciones sin superar los $600.000 puede parecer complicado, pero actualmente hay alternativas interesantes de Motorola disponibles en Mercado Libre . Entre pantallas de 120 Hz, cámaras de 50 MP, conectividad 5G y baterías de gran capacidad, hay tres modelos que se destacan especialmente.

Los precios pueden variar según la publicación, el vendedor y el medio de pago, pero al momento de revisar las ofertas aparecen opciones como el Moto G85 5G , el Moto G57 Power 5G y el Motorola Edge 60 Fusion . Los tres ofrecen perfiles diferentes y permiten elegir entre diseño, autonomía o prestaciones más cercanas a la gama alta .

El Moto G85 5G aparece como una de las alternativas más equilibradas. Su precio publicado en Mercado Libre ronda los $554.950 , con un descuento del 7% sobre un valor anterior de $599.990 y la posibilidad de financiarlo en seis cuotas de $124.854.

El teléfono incorpora una pantalla pOLED curva de 6,67 pulgadas, resolución Full HD+ y una tasa de refresco de 120 Hz. El panel puede alcanzar hasta 1.600 nits de brillo y está protegido por Gorilla Glass 5.

En rendimiento utiliza un Snapdragon 6s Gen 3, acompañado por 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Además, permite ampliar el espacio mediante una tarjeta microSD, algo que puede ser determinante para quienes almacenan muchas fotografías y videos.

La cámara principal es de 50 MP, incorpora sensor Sony LYTIA 600 y estabilización óptica de imagen. Se suma un ultra gran angular de 8 MP y una cámara frontal de 32 MP. La batería alcanza los 5.000 mAh y admite carga rápida de hasta 30 W.

El nuevo moto g57 power de Motorola es el teléfono económico ideal para quienes buscan batería.

Moto G57 Power: el elegido para quienes priorizan batería

El Moto G57 Power 5G apunta a otro tipo de usuario. Su principal argumento es una enorme batería de 7.000 mAh, pensada para quienes buscan olvidarse del cargador durante buena parte del día.

El modelo de 256 GB aparece por debajo de los $600.000 en las referencias disponibles, aunque el precio puede cambiar según la publicación.

Cuenta con una pantalla LCD de 6,72 pulgadas, resolución Full HD+ y 120 Hz, además de un procesador Snapdragon 6s Gen 4 fabricado en 4 nm. Dependiendo de la versión, puede incorporar 8 o 12 GB de RAM.

En fotografía, Motorola vuelve a apostar por un sensor principal de 50 MP con estabilización óptica, acompañado por un ultra gran angular de 8 MP. También ofrece 5G, NFC, eSIM, jack de 3,5 mm y altavoces estéreo con Dolby Atmos.

Su batería de 7.000 mAh, junto con la carga TurboPower de 30 W, convierte al Moto G57 Power 5G en una opción especialmente atractiva para quienes utilizan intensivamente el teléfono.

El Motorola Edge 60 Fusion ofrece pantalla pOLED, cámara Sony de 50 MP y carga rápida de 68 W. Motorola

Edge 60 Fusion: el más completo de los tres

El Motorola Edge 60 Fusion es probablemente el modelo más interesante para quienes buscan prestaciones más cercanas a la gama alta sin superar el presupuesto. Una publicación de Mercado Libre lo ofrece a $539.999, con seis cuotas de $121.490.

Su pantalla pOLED quad-curva de 6,67 pulgadas ofrece resolución Super HD y 120 Hz, mientras que el brillo puede alcanzar hasta 4.500 nits. En el interior incorpora un MediaTek Dimensity 7300 de 4 nm, 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

También sobresale en fotografía, con una cámara principal Sony de 50 MP con OIS, acompañada por un ultra gran angular de 12 MP. En el frontal incorpora un sensor de 32 MP.

La batería de 5.200 mAh admite carga rápida de 68 W, mientras que la certificación IP69 aporta una protección superior frente al agua y el polvo.

¿Cuál conviene comprar?

Los tres modelos tienen argumentos diferentes. El Moto G85 5G es una alternativa equilibrada, con una pantalla destacada y buena configuración fotográfica. El Moto G57 Power 5G es el indicado para quienes priorizan autonomía y necesitan una batería enorme.

Por su parte, el Motorola Edge 60 Fusion aparece como la opción más completa, especialmente por su pantalla, procesador, carga rápida y resistencia. Con precios que actualmente se mantienen por debajo de los $600.000 en determinadas publicaciones de Mercado Libre, los tres representan alternativas interesantes para renovar el celular sin dar el salto a precios de gama alta. Las ofertas, cuotas y disponibilidad pueden cambiar, por lo que conviene revisar las condiciones de cada publicación antes de realizar la compra.