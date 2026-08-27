Samsung Galaxy A57 5G: salió hace pocos meses y ya tiene 20% de descuento en Mercado Libre

Samsung renovó su familia de teléfonos de gama media con el Galaxy A57 5G , un equipo que llegó al mercado a finales de marzo de 2026 con características pensadas para quienes buscan un celular equilibrado sin dar el salto a la gama alta.

Ahora, pocos meses después de su lanzamiento, el modelo de 256 GB aparece en Mercado Libre con un descuento que reduce considerablemente su precio . El valor tiene un descuento del 20%.

La oferta también permite financiar la compra en 6 cuotas de $242.981, aunque el precio final y las condiciones de financiación pueden depender de la publicación y del medio de pago elegido. Más allá del precio, el Galaxy A57 5G busca diferenciarse por un diseño delgado. Tiene apenas 6,9 milímetros de grosor y pesa 179 gramos, por lo que mantiene un formato relativamente liviano para un teléfono con una batería de gran capacidad.

Uno de los principales atractivos del Galaxy A57 5G está en su pantalla. Samsung incorporó un panel Super AMOLED Plus de 6,7 pulgadas , con resolución FHD+ y una tasa de refresco de hasta 120 Hz.

Esta frecuencia permite una navegación más fluida, especialmente al desplazarse por redes sociales, páginas web y menús. También puede resultar beneficiosa al consumir contenido multimedia o jugar, siempre que el título sea compatible con tasas de actualización elevadas.

El equipo combina esta pantalla con un diseño de apenas 6,9 mm de grosor, una característica que apunta directamente a quienes buscan un celular grande pero sin una construcción demasiado pesada. A nivel de resistencia, cuenta además con certificación IP68, que brinda protección frente al polvo y el agua dentro de las condiciones establecidas por la certificación.

Samsung incorporó al Galaxy A57 5G un procesador Exynos, 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Samsung

Procesador Exynos y cámaras de 50 MP

En el apartado de rendimiento, el Galaxy A57 5G utiliza un Exynos 1680 de ocho núcleos, acompañado por 8 GB de RAM. También incorpora RAM Plus, una función que permite utilizar parte del almacenamiento interno como memoria virtual.

El almacenamiento es de 256 GB, aunque no puede ampliarse mediante una tarjeta microSD. Se trata de una capacidad que debería resultar suficiente para instalar aplicaciones, almacenar fotografías, videos y otros archivos sin depender constantemente de servicios en la nube.

Para fotografía, Samsung apuesta por un sistema de tres cámaras traseras. El sensor principal es de 50 megapíxeles, con apertura f/1.8 y estabilización óptica de imagen (OIS). Lo acompaña una cámara ultra gran angular de 12 MP y un sensor macro de 5 MP. En el frontal aparece una cámara de 12 MP, pensada para selfies y videollamadas.

Samsung apuesta por una cámara principal de 50 MP con estabilización óptica y batería de 5.000 mAh. Samsung

Batería de 5.000 mAh y Galaxy AI

El apartado de autonomía también ocupa un lugar importante. El Galaxy A57 5G incorpora una batería de 5.000 mAh y admite carga rápida de hasta 45 W, una combinación orientada a ofrecer una jornada completa de uso y reducir los tiempos de espera al cargarlo.

El teléfono llega con Android 16 y One UI 8.5, la capa de personalización de Samsung. También incorpora herramientas de Galaxy AI, entre ellas Circle to Search, que permite realizar búsquedas a partir de elementos que aparecen en la pantalla. A esto se suma Samsung Knox Vault, el sistema de seguridad destinado a proteger información sensible, y una promesa de hasta seis años de actualizaciones del sistema.

Con un precio promocional de $1.079.999 en Mercado Libre, frente a los $1.349.999 originales, el Galaxy A57 5G se convierte en una alternativa interesante dentro de la gama media. La combinación de pantalla AMOLED de 120 Hz, 256 GB de almacenamiento, cámara principal de 50 MP, batería de 5.000 mAh, resistencia IP68 y funciones de inteligencia artificial explica por qué la oferta puede resultar atractiva pocos meses después de su lanzamiento.