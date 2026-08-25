Samsung dice adiós a estos Galaxy: se quedan sin actualizaciones de Android

Alerta para usuarios: tu Samsung Galaxy dejará de actualizarse y esta es la lista de los teléfonos afectados.

Samsung renueva su catálogo y cierra ciclos de software. Aunque sus teléfonos recientes reciben 7 años de soporte, la historia es otra para modelos previos. Muchos dispositivos queridos por los usuarios dejarán de recibir parches de seguridad.

La lista de teléfonos que quedan fuera del sistema Los dispositivos presentados entre los años 2021 y 2022 llegaron al límite de su vida útil en software. Los modelos Galaxy S21 FE, la serie S22, los plegables Z Fold 3 y Z Flip 3, además del popular A53 5G, ya agotaron sus actualizaciones de Android y de la capa One UI.

El corte afectará pronto a la siguiente generación de la compañía. Los modelos Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, Z Fold 4, Z Flip 4 y el superventas A54 5G son los siguientes en la lista para perder el soporte oficial de la marca.

Si tu teléfono aparece en este listado, el equipo no dejará de encender ni de realizar llamadas de un día para otro. Tu móvil seguirá funcionando de forma normal para tareas diarias, redes sociales, fotos y mensajería instantánea.