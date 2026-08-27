Xiaomi HyperOS 4: amplían la beta con Android 17 a nuevos teléfonos

La empresa tecnológica Xiaomi sumó los modelos 17 Max y 15 Ultra a la fase beta de Xiaomi HyperOS 4 con base en Android 17.

La interfaz de HyperOS 4 optimiza la gestión de tareas cotidianas en teléfonos compatibles.

El desarrollo de software móvil avanza en el mercado asiático con nuevas etapas de prueba para dispositivos de alta gama. A través del despliegue de HyperOS 4, la marca Xiaomi habilitó una nueva tanda de evaluación técnica sobre la estructura de Android 17 para usuarios previamente registrados en su programa oficial.

La convocatoria sumó a los modelos Xiaomi 17 Max y 15 Ultra, mientras que la firma retiró de forma temporal al plegable Mix Flip 2 del cronograma previsto. Esta etapa continúa el proceso iniciado a mediados de agosto con las líneas Xiaomi 17 y Redmi K90.

Nuevos modelos admitidos y objetivos de HyperOS 4 El plan de actualización prioriza tres ejes centrales de desarrollo técnico: estabilidad en el rendimiento básico, herramientas funcionales para el uso cruzado entre equipos y vinculación mediante inteligencia artificial. Estas metas buscan mejorar la velocidad de respuesta sin sobrecargar el procesador del teléfono.

La compañía enfoca sus recursos en consolidar la compatibilidad entre celulares, tabletas y accesorios del hogar. La optimización del código permite ejecutar transiciones más fluidas y sostener un consumo energético moderado durante tareas intensivas.

Disponibilidad y requisitos de la fase beta El acceso al paquete de prueba permanece restringido a quienes completaron el registro en los canales autorizados en China. La compañía no difundió fechas formales para el lanzamiento de versiones globales estables.