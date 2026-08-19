Los modelos de Xiaomi con potentes cámaras

Cero fotos borrosas: lo nuevo de Xiaomi con sensor gigante que impacta en el país. Potencia y tecnología.

Fotografías profesionales al alcance de tu mano con la última tecnología. La marca china Xiaomi revoluciona el mercado con modelos con sensores potentes y precios competitivos.

Las cámaras de 200 megapíxeles de Xiaomi El REDMI Note 15 Pro 5G destaca por su sensor principal de doscientos megapíxeles. Incorpora un procesador de ocho núcleos que alcanza velocidades de hasta dos coma seis gigahercios. Además, su configuración con ocho gigabytes de memoria rápida y quinientos doce gigabytes de espacio asegura gran rendimiento.

Su cámara frontal de veinte megapíxeles captura retratos nítidos y detallados para redes sociales. Este modelo combina alta potencia multitarea con un consumo eficiente de batería durante todo el día. En el mercado argentino se ubica como una opción muy buscada en la gama media alta.

El Xiaomi 14T da un salto hacia la gama alta con lentes profesionales optimizados por Leica. Este teléfono cuenta con una pantalla muy fluida y un chip de alto nivel para tareas exigentes. Su sistema de cámaras captura fotos con colores reales y un brillo impecable en la noche.