Sony prepara una nueva PSP para acompañar a la PlayStation 6, pero su precio ya preocupa a los jugadores

Sony estaría preparando una nueva generación de hardware que no se limitaría al PlayStation 6 . De acuerdo con distintos rumores, la compañía japonesa también trabaja en una consola portátil ( PSP ) que acompañaría a su próximo sistema de sobremesa y marcaría el regreso de la marca PlayStation al mercado portátil .

El dispositivo es conocido internamente con el nombre clave Canis y todavía no fue anunciado oficialmente. Sin embargo, el reconocido insider Kepler_L2 volvió a compartir información sobre sus posibles características y lanzó una advertencia que podría preocupar a los jugadores: la portátil no sería precisamente económica.

El regreso de una portátil de PlayStation es uno de los rumores que más expectativas genera entre los fanáticos de Sony . La compañía ya tuvo dos experiencias importantes en este mercado con PSP y PS Vita, pero desde entonces se mantuvo alejada de una competencia que ahora tiene a Nintendo Switch 2 y Steam Deck como protagonistas .

PlayStation 6 compartiría ecosistema con Canis, una portátil que buscaría recuperar el histórico mercado portátil de Sony.

Canis sería la apuesta para regresar a ese terreno y, según las filtraciones, tendría una relación directa con el ecosistema del futuro PlayStation 6. La idea sería ofrecer una experiencia portátil capaz de ejecutar juegos de generaciones anteriores y aprovechar tecnologías de escalado desarrolladas por Sony.

Los rumores incluso apuntan a que el dispositivo podría ejecutar juegos de PS4 y PS5 de forma nativa, algo que lo diferenciaría de otras propuestas actuales.

PlayStation 6 podría incorporar tecnologías de escalado avanzadas, mientras Canis ofrecería juegos de generaciones anteriores de forma nativa. Imagen generada por la IA

Una portátil con potencia superior a Xbox Series S

Las filtraciones sobre el hardware también son ambiciosas. Según información atribuida a Kepler_L2, Canis tendría una potencia ligeramente superior a la de Xbox Series S y ofrecería un rendimiento gráfico considerablemente mayor al de Switch 2.

Una de las claves estaría en una nueva versión de PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), la tecnología de escalado de Sony que permite mejorar la calidad de imagen sin exigir el mismo nivel de rendimiento que necesitaría una resolución nativa.

De confirmarse estas características, la portátil podría convertirse en una alternativa especialmente interesante para quienes quieren jugar títulos de mayor exigencia lejos del televisor. El problema es que toda esa potencia tendría un impacto directo en los costos de fabricación.

PlayStation 6 tendría un precio elevado, mientras la futura portátil Canis también podría superar los 600 dólares. Imagen generada por la IA

La crisis de memoria podría disparar su precio

El principal obstáculo para Sony sería la actual crisis de memoria, que está afectando a numerosos productos tecnológicos. Kepler_L2 señaló especialmente el aumento en el precio de la memoria LPDDR, utilizada habitualmente en dispositivos portátiles.

Según el insider, este tipo de memoria está experimentando algunos de los mayores incrementos de precio debido a la fuerte demanda del sector tecnológico y de los centros de datos.

El impacto podría trasladarse directamente al precio final de Canis. Kepler_L2 considera que 600 dólares serían insuficientes para vender la portátil en las condiciones actuales del mercado y que el precio de lanzamiento podría superar esa cifra.

La situación es todavía más preocupante si se tiene en cuenta que Sony tampoco parece dispuesta a asumir grandes pérdidas por cada consola vendida.

PlayStation 6 y Canis formarían parte de una nueva estrategia de Sony para ampliar el futuro ecosistema PlayStation. Imagen generada con IA

El PlayStation 6 también podría ser una consola muy cara

El posible elevado precio de Canis se suma a los rumores sobre el costo del propio PlayStation 6, que algunos analistas estiman en alrededor de 1.000 dólares o incluso más.

Sony ya realizó importantes aumentos de precio en su actual generación debido al encarecimiento de distintos componentes. Por eso, la posibilidad de que el PlayStation 6 y su eventual portátil lleguen al mercado con precios elevados genera preocupación entre los jugadores.

En cuanto a la PS5, Kepler_L2 considera que el reciente aumento de la memoria GDDR6 no necesariamente provocará otro incremento inmediato. Sony aseguró contar con suministro suficiente para mantener sus precios durante 2026, aunque el panorama podría cambiar si los costos continúan aumentando.

Por ahora, tanto el PlayStation 6 como Canis siguen siendo proyectos no anunciados oficialmente. Si los rumores terminan siendo ciertos, Sony podría presentar una nueva estrategia para el futuro de PlayStation: una consola de sobremesa acompañada por una portátil mucho más potente que las actuales, aunque también con un precio que podría convertirla en un producto exclusivo para quienes estén dispuestos a pagar por esa experiencia.