Cómo liberar 15 GB de almacenamiento para desocupar Google Drive, Gmail o Google Fotos

Google ofrece 15 GB de almacenamiento gratis por cuenta, pero ese espacio no pertenece de manera independiente a cada servicio. La misma cuota se distribuye entre Google Drive , Gmail y Google Fotos .

Esto significa que una bandeja de entrada repleta de mensajes con archivos adjuntos puede afectar la capacidad disponible en Drive o Fotos . Cuando el almacenamiento llega al límite, pueden aparecer problemas para recibir correos, subir documentos o realizar copias de seguridad. Por eso, antes de contratar un plan de almacenamiento, conviene revisar qué está ocupando la mayor parte de la cuota y eliminar aquello que ya no sea necesario.

Los videos, instaladores, respaldos antiguos y documentos de gran tamaño suelen acumular varios gigabytes en Drive sin que el usuario lo advierta.

El almacenamiento de Google puede saturarse rápidamente por videos, documentos, respaldos y archivos adjuntos de gran tamaño.

Una de las formas más sencillas de recuperar espacio consiste en ingresar al apartado de almacenamiento de Google Drive y ordenar los archivos según su tamaño. De esta manera, los elementos que más espacio consumen aparecen primero y resulta más fácil decidir cuáles pueden eliminarse.

Después de seleccionar los archivos innecesarios, hay un paso fundamental: vaciar la papelera . Enviar un documento allí no significa que el espacio se libere inmediatamente. Los archivos permanecen almacenados hasta que se elimina definitivamente el contenido de esa carpeta.

La recuperación del espacio puede demorar algunos minutos después de vaciarla, por lo que no es recomendable preocuparse si la cifra no cambia de inmediato.

Liberar almacenamiento en Google Drive requiere eliminar archivos innecesarios y vaciar completamente la papelera. Imagen generada por la iA

Gmail también puede estar ocupando gigabytes

Cuando Google Drive no explica por qué la cuenta está llena, el siguiente lugar para revisar es Gmail. Los mensajes antiguos con fotografías, videos, documentos o archivos comprimidos pueden representar una cantidad considerable de almacenamiento.

Una herramienta práctica consiste en utilizar el buscador de Gmail para localizar mensajes con adjuntos grandes. Por ejemplo, la búsqueda has:attachment larger:15M permite encontrar correos que contienen archivos de más de 15 MB.

También es posible buscar términos como “factura”, “contrato”, “video”, “zip” o “adjunto” para localizar mensajes que podrían contener archivos innecesarios.

Una vez eliminados, nuevamente hay que vaciar la papelera y la carpeta de spam. De lo contrario, esos mensajes pueden continuar contabilizándose dentro del almacenamiento disponible.

Google Fotos permite optimizar el almacenamiento y conservar imágenes importantes sin ocupar tantos gigabytes en la nube. Shutterstock

Google Fotos: optimizar sin perder los recuerdos importantes

Las fotografías y los videos suelen convertirse en uno de los principales consumidores de espacio, especialmente cuando la cuenta lleva años realizando copias de seguridad automáticas.

Antes de borrar recuerdos importantes, Google Fotos ofrece alternativas para reducir el almacenamiento utilizado. Una opción es utilizar el modo “Ahorro de almacenamiento”, que permite reducir el tamaño de determinados archivos.

Otra posibilidad es descargar fotografías y videos importantes en una computadora, disco externo u otro medio de almacenamiento y, una vez comprobado que las copias están correctamente guardadas, eliminarlos de la nube.

También conviene buscar imágenes duplicadas, capturas de pantalla, videos accidentales y fotografías que ya no tengan utilidad. Son archivos que pueden parecer pequeños individualmente, pero juntos terminan ocupando una parte significativa de los 15 GB.

La clave para conservar el plan gratuito no está en encontrar una promoción secreta, sino en administrar correctamente el espacio disponible. Una revisión mensual o trimestral de Google Drive, Gmail y Google Fotos puede evitar que la cuenta vuelva a saturarse y permite aprovechar durante mucho más tiempo los 15 GB gratuitos.