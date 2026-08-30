Redmi Note 17 Pro Max: nuevo teléfono de Xiaomi con batería de 9.210 mAh

La firma Xiaomi presentó el Redmi Note 17 Pro Max con una batería de alta densidad energética y carga rápida de 100 vatios por 499 dólares.

La industria de la telefonía móvil avanza en el desarrollo de acumuladores energéticos con mayor densidad y menor peso estructural. A través del nuevo Redmi Note 17 Pro Max, la empresa Xiaomi oficializó un teléfono equipado con una batería de silicio y carbono que promete hasta tres días continuos de uso estándar.

El nuevo Redmi Note 17 Pro Max destaca por su batería de alta densidad y cuerpo liviano. Imagen generada con IA El dispositivo desembarca en los mercados de Europa, América Latina y Australia con un precio oficial equivalente a 499 dólares. La estructura integra una celda doble de 9.210 mAh con un 16 % de silicio, lo que permite albergar una reserva energética masiva en un chasis ocho gramos más liviano que el iPhone 17 Pro Max.

Tecnología de batería de silicio y carbono en el Redmi Note 17 Pro Max El componente energético utiliza una composición avanzada con alto porcentaje de silicio que eleva la concentración eléctrica por centímetro cúbico. Esta celda ofrece hasta 37 horas de reproducción continua de video y conserva el 80 % de su capacidad original tras 1.600 ciclos de carga, equivalentes a seis años de servicio regular.

Para recuperar energía, la unidad admite un sistema de carga rápida por cable de 100 vatios. Esta potencia permite completar el ciclo total en poco más de una hora, mientras que una conexión de veinte minutos abastece autonomía suficiente para una jornada laboral completa.

Pantalla OLED y resistencia estructural del teléfono El frente del equipo monta un panel OLED de 6,83 pulgadas protegido con cristal Gorilla Glass Victus 2 contra caídas e impactos. La carcasa cuenta con certificación IP69K, una especificación industrial que garantiza resistencia hermética frente al polvo fino y chorros de agua a alta presión.