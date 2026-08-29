Vaca Muerta ya no necesita solamente producir más, necesita producir mejor

Vaca Muerta ya demostró que puede cambiar la escala de la industria energética argentina. Ahora tiene que demostrar que también puede cambiar la forma de producir . En enero de 2026, Neuquén alcanzó un récord histórico de producción petrolera: 610.715 barriles diarios, un 32,01% más que un año atrás.

El crecimiento, que no es una excepción ni un dato aislado, es la consecuencia de una transformación profunda de la matriz productiva, impulsada por el desarrollo no convencional de Vaca Muerta . Cuando una industria crece a esta velocidad, aparece una pregunta que considero mucho más importante que la del próximo récord: ¿cómo hacemos para sostener este crecimiento sin que la complejidad operativa termine convirtiéndose en un límite?

Mi respuesta es concreta: necesitamos incorporar inteligencia a las operaciones. No me refiero solamente a sumar herramientas de inteligencia artificial a los sistemas existentes ni a incorporar un chatbot porque la tecnología está de moda.

El verdadero desafío es utilizar IA para transformar la manera en que las empresas de Oil & Gas toman decisiones, procesan información, anticipan problemas y utilizan el conocimiento que ya tienen.

La discusión sobre Vaca Muerta suele concentrarse en infraestructura, productividad de los pozos, transporte, exportaciones o inversión. Todos estos factores son fundamentales. Pero a medida que aumenta la cantidad de activos, operaciones, datos y equipos involucrados, hay otro recurso que empieza a ser cada vez más escaso: la capacidad humana para procesar toda esa información a tiempo.

Una compañía petrolera puede tener millones de registros históricos, órdenes de mantenimiento, documentos de ingeniería, observaciones de seguridad, datos de sensores y sistemas operativos. El problema ya no es solamente tener información. Es encontrarla, relacionarla y convertirla en una decisión útil antes de que pierda valor. Ahí es donde la inteligencia artificial puede producir un cambio significativo.

Vaca Muerta ya demostró que puede cambiar la escala de la industria energética argentina. Archivo.

En particular, las arquitecturas de IA multi-agente permiten pensar las operaciones como un conjunto coordinado de capacidades especializadas. En lugar de depender de un único sistema que intente resolver cualquier problema, distintos agentes pueden encargarse de tareas específicas, intercambiar información y colaborar sobre procesos que atraviesan diferentes áreas de una organización.

Para una industria como Oil & Gas, donde conviven sistemas heredados, grandes volúmenes de datos y operaciones que no pueden detenerse para implementar una nueva tecnología, este enfoque tiene una ventaja decisiva: la IA puede integrarse progresivamente sobre la infraestructura existente, en lugar de exigir que toda la organización sea reemplazada de una vez.

La IA vuelve escalable la experiencia

Hay una idea que todavía genera cierta resistencia en la industria: que incorporar inteligencia artificial significa reemplazar el conocimiento de los especialistas. Creo que el planteo correcto es exactamente el contrario. En Oil & Gas existe una enorme cantidad de conocimiento acumulado por ingenieros, técnicos, operadores, especialistas en mantenimiento y profesionales de seguridad.

El problema es que buena parte de ese conocimiento está distribuido entre personas, documentos, sistemas y bases de datos que no siempre conversan entre sí. La IA puede ayudar a conectar esos mundos. En nuestra experiencia en 7Puentes, hemos trabajado sobre casos concretos en los que el valor no está en “tener IA”, sino en utilizarla para resolver un cuello de botella operacional.

El desafío no es tecnológico

Por eso creo que la principal barrera para que la inteligencia artificial avance en Oil & Gas no es la falta de tecnología. La tecnología ya existe. El desafío es cómo incorporarla a la operación real. Muchas organizaciones tienen datos suficientes para empezar, pero no cuentan con una estrategia clara para convertirlos en sistemas inteligentes.

Otras tienen iniciativas aisladas que funcionan como pilotos, pero no logran llevarlas a escala. Y también están las compañías que todavía enfrentan dificultades para integrar innovación con procesos, personas y sistemas que llevan años funcionando.

La respuesta no puede ser implementar IA por implementar IA. Hay que comenzar por los problemas.

¿Dónde se pierde tiempo? ¿Qué información llega tarde?

¿Qué tareas dependen excesivamente de procesos manuales?

¿Qué decisiones podrían anticiparse?

¿Qué conocimiento crítico está disperso en documentos?

¿Qué datos existen pero todavía no pueden utilizarse de manera efectiva?

Cuando esas preguntas están claras, la tecnología deja de ser una demostración y empieza a convertirse en una herramienta de negocio.

Ahora tiene que demostrar que también puede cambiar la forma de producir. En enero de 2026 Archivo.

Nueva cultura de eficiencia

El crecimiento de Vaca Muerta abre una oportunidad extraordinaria para Argentina. Pero crecer no significa únicamente perforar más pozos o transportar más barriles. Significa también construir una industria capaz de operar con mayor precisión, anticiparse a los problemas, aprovechar mejor sus activos y tomar decisiones cada vez más rápido.

La inteligencia artificial puede ser parte de esa transformación. La IA generativa puede hacer accesible el conocimiento. Los modelos predictivos pueden anticipar fallas. Los sistemas multi-agente pueden coordinar procesos complejos. Y los copilotos pueden reducir la distancia entre los datos y quienes necesitan utilizarlos.

Pero ninguna de esas tecnologías funciona por sí sola. El verdadero diferencial estará en las organizaciones que logren combinar IA, conocimiento industrial y talento humano. Vaca Muerta ya alcanzó una escala que hace imposible gestionar la complejidad del negocio únicamente con más personas, más planillas y más reportes.

El próximo salto de productividad va a depender, en buena medida, de nuestra capacidad para hacer que los datos trabajen para quienes toman decisiones. La discusión, entonces, ya no debería ser si la inteligencia artificial llegará a Oil & Gas. Ya llegó. La pregunta que tenemos por delante es mucho más concreta: ¿qué empresas van a ser capaces de convertirla en eficiencia real antes que las demás?

* Charly Lizarralde, Co-Founder y CEO de 7Puentes