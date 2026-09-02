Alemania identificó a dos sospechosos por el sabotaje con un dron explosivo en Leipzig

La investigación por el intento de sabotaje que puso en alerta a Alemania a comienzos de agosto dio un nuevo giro. Las autoridades habrían identificado a dos sospechosos de haber participado en el ataque con un dron cargado de explosivos contra el aeropuerto de Leipzig/Halle, cuyo objetivo habría sido un avión de transporte ucraniano. De acuerdo con una investigación conjunta del diario Süddeutsche Zeitung y las cadenas regionales NDR y WDR, los sospechosos son un ruso con pasaporte letón y un ciudadano bielorruso que también cuenta con documentación rusa.

Los investigadores creen que ambos podrían haber intervenido en distintas etapas de la operación. El primero de ellos estaría vinculado con la preparación logística. Según la información difundida en Alemania, el hombre tendría contactos con el consulado general ruso, ingresó al país a través del aeropuerto de Berlín y posteriormente viajó hasta Leipzig en un vehículo alquilado.

Dos días antes del ataque abandonó territorio alemán nuevamente desde Berlín. El segundo sospechoso, de nacionalidad bielorrusa y también con pasaporte ruso, habría ingresado a Alemania utilizando un visado expedido por el consulado italiano en Minsk.

El avance de la investigación se conoció después de que el Gobierno alemán responsabilizara formalmente a Rusia por el intento de atentado y sostuviera que detrás de la operación hubo personas reclutadas para actuar en nombre de Moscú. El Kremlin rechazó las acusaciones.

El dron con explosivos fue encontrado en Alemania cerca de aviones Antonov ucranianos utilizados para transporte de carga.

El episodio ocurrió durante la noche del 4 de agosto, cuando fue encontrado un dron equipado con explosivos en el aeropuerto de Leipzig/Halle. El aparato estaba en las inmediaciones de aviones Antonov ucranianos utilizados para transportar cargas, entre ellas material militar. La explosión habría fallado por un problema en el sistema de detonación .

La situación pudo ser todavía más grave. Poco después, un avión de carga de DHL que intentaba aterrizar en Leipzig habría colisionado con un objeto no identificado mientras el aeropuerto atravesaba restricciones operativas. Además, los investigadores localizaron días más tarde otro vehículo aéreo no tripulado cerca del aeródromo y material explosivo.

Pese a haber puesto la mira sobre los presuntos participantes, las autoridades de Alemania reconocen que llevarlos ante la Justicia podría resultar complicado. Los investigadores temen que los sospechosos permanezcan fuera de la Unión Europea, como ocurrió anteriormente con personas acusadas de realizar operaciones clandestinas para servicios extranjeros.

Pese a haber puesto la mira sobre los presuntos participantes, las autoridades de Alemania reconocen que llevarlos ante la Justicia podría resultar complicado. Los investigadores temen que los sospechosos permanezcan fuera de la Unión Europea, como ocurrió anteriormente con personas acusadas de realizar operaciones clandestinas para servicios extranjeros.