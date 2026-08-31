La derecha pisa fuerte en Alemania: las encuestas anticipan un resultado que puede sacudir a todos

La derecha gana terreno con fuerza en Alemania y las últimas encuestas anticipan un resultado que puede provocar un fuerte impacto en la política del país. Alternativa para Alemania (AfD) llega como favorita a las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt, que se celebrarán este domingo 6 de septiembre, con una intención de voto que prácticamente duplica a la CDU.

El último Politbarometer de la televisión pública ZDF coloca a AfD en el 40% de los votos, mientras que la Unión Cristianodemócrata (CDU), partido del canciller Friedrich Merz, aparece muy lejos con apenas el 23%.

La diferencia resulta todavía más significativa al comparar los números con las anteriores elecciones. En 2021, AfD había obtenido el 20,8%, por lo que ahora podría prácticamente duplicar su resultado. La CDU, por el contrario, había alcanzado entonces el 37,1% y perdería más de 14 puntos .

El escenario de Alemania también muestra dificultades para los partidos tradicionales que se encuentran detrás de los dos primeros. La Izquierda aparece tercera con el 13%, seguida por el Partido Socialdemócrata (SPD) con el 9% y Los Verdes con el 6%.

Las elecciones del domingo en Alemania podrían dejar a AfD casi 17 puntos por encima de la CDU.

Los liberales del FDP quedarían afuera del Parlamento regional con apenas el 3%, pese a que en 2021 habían conseguido el 6,4%. Con el mismo porcentaje aparece la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), creada en 2024 tras una ruptura dentro de La Izquierda.

Pese al enorme crecimiento de AfD, las proyecciones indican que el 40% no alcanzaría para conseguir la mayoría absoluta de los escaños, por lo que el partido necesitaría encontrar un socio para formar gobierno. Ese punto podría convertirse en el principal obstáculo después de las elecciones.

El sondeo también refleja una situación particular. Un 54% de los consultados considera negativo un gobierno de AfD en solitario, frente a un 30% que lo ve de manera positiva y un 10% al que le resultaría indiferente. Al mismo tiempo, el 48% cree que el partido podría conseguir la mayoría absoluta, mientras que el 44% piensa que no lo logrará.

También hay una diferencia cuando se pregunta por quién debería conducir el estado. El actual primer ministro regional y candidato de la CDU, Sven Schulze, obtiene el respaldo del 48% frente al 32% del candidato de AfD, Ulrich Siegmund.

El resultado del domingo será seguido de cerca en toda Alemania, no solamente por la posibilidad de que AfD consiga prácticamente el doble de votos que hace cinco años, sino también por la magnitud de la caída que las encuestas anticipan para la CDU de Merz.