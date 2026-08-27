La inteligencia artificial revoluciona el mundo de los videojuegos

La inteligencia artificial (IA) irrumpe con fuerza en el mundo de los videojuegos y está transformando tanto su desarrollo como la forma de jugar. Así lo demuestra la Gamescom, la mayor feria del sector, que abrió sus puertas hoy en Colonia, Alemania , con un espectáculo ante 5.000 aficionados y la participación de más de 1.700 expositores.

Se espera que miles de visitantes asistan a la feria, que se extenderá hasta el domingo. En los videojuegos, la IA se aplica para acelerar los flujos de trabajo, y entre los empleados y trabajadores independientes, esto genera una "mala sensación", dice Petra Fröhlich, de la revista del sector "Gameswirtschaft".

"Los diseñadores gráficos, traductores y profesionales de marketing se preguntan si dentro de un año seguirán siendo necesarios o si la IA habrá asumido su trabajo ", comenta.

Además, la IA está cambiando la forma de jugar: hay compañeros de equipo y rivales dirigidos por modelos de IA. En algunos videojuegos de acción, al protagonista se le asigna un compañero de IA al que se le pueden dar órdenes por micrófono, como en el juego de acción "PUBG: Battlegrounds".

El asistente de IA no actúa siguiendo patrones predeterminados, sino que se adapta al comportamiento del jugador humano. Si a lo largo de la partida el protagonista muestra preferencia por un rifle de asalto, el compañero de combate controlado por la IA buscará un rifle de asalto o munición para este, sin que se lo hayan dicho explícitamente.

"No se obtienen siempre las mismas respuestas, sino respuestas individuales y, por lo tanto, más adecuadas: la experiencia de juego es más auténtica y atractiva, ya no tan uniforme como antes", afirma la experta en videojuegos Fröhlich.

La IA es bien recibida

La IA también dirige a los personajes en juegos de rol y de deportes, lo que resulta especialmente interesante para los juegos multijugador en línea.

"Si un juego de acción y fantasía necesita 100 personajes, hasta ahora había que esperar a que se registraran 100 personas en línea", explica. Ahora se puede empezar con menos jugadores, ya que la IA se hace cargo de los demás personajes sin que los jugadores humanos se den cuenta. Esto reduce el tiempo de espera para comenzar la partida.

Las mejoras de la IA son bien recibidas por los jugadores, como lo demuestra una encuesta de la asociación del sector Bitkom. Un 65 % afirmó que considera que los mundos virtuales y los personajes eran más realistas gracias a la IA.

Un poco más de la mitad señala que su experiencia de juego con la IA se vuelve más personalizada y que prefiere jugar contra oponentes controlados por la IA que contra humanos.

Mundos virtuales

Una IA que evalúa el propio comportamiento de juego hace que este sea más impredecible y emocionante. "Esto aumenta el atractivo del juego y los jugadores permanecen enganchados durante más tiempo", afirma Fröhlich. Para los juegos de un solo jugador, también valora positivamente que la IA detecte el nivel del humano y adapte el del oponente a este; así se evita que el jugador humano sea demasiado bueno o demasiado malo y abandone rápidamente, ya sea por aburrimiento o frustración.

La IA también tiene un papel protagonista en otra tendencia del sector de los videojuegos. En el "contenido generado por el usuario" (UGC, por sus siglas en inglés), los jugadores crean sus propios mundos virtuales —por ejemplo, capítulos extra en la plataforma Roblox o en el universo de Fortnite— o desarrollan juegos completamente propios. "Es fácil escribir prompts y dar rienda suelta a la imaginación", explica Fröhlich.

Por el momento, estos juegos creados por particulares son bastante sencillos, pero irán ganando en complejidad. De cara al futuro, los proveedores comerciales de juegos sencillos para móviles sufrirán el impacto de esta tendencia, como los juegos de rompecabezas, Tetris o memoria. "El mercado se verá inundado por estos juegos gratuitos, lo que probablemente dificultará el negocio de ciertos estudios", señala la experta. Por Wolf von Dewitz de Dpa