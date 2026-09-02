Cambio en el gabinete: un funcionario controlará dos área clave del Gobierno

El Gobierno provincial dispuso la unificación la Dirección de Personas Jurídicas con el Registro Civil. El director asumirá las nuevas competencias "ad honorem".

El Gobierno de Mendoza oficializó este miércoles la unificación de dos áreas claves del Ejecutivo provincial que estarán controladas por un mismo funcionario. Se trata de la Dirección de Personas Jurídicas que pasará a depender del actual director del Registro Civil de la provincia, Agustín Píscopo.

La medida quedó plasmada en el Decreto Nº 1802, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

Esta norma asigna las competencias de la Dirección de Personas Jurídicas y Registro Público, al Director del Registro Civil y Capacidad de las Personas del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Agustín Píscopo.

Asimismo, establece que la asignación de competencias será en carácter “ad honorem” y sin perjuicio de las tareas y funciones que viene desempeñando desde 2025 como director del Registro Civil.

Desde ahora la Dirección de Personas Jurídicas funcionará en sintonía con el Registro Civil. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ Cambio en el organigrama de Gobierno Desde el Gobierno provincial aclaran que la unificación de estas dos direcciones bajo una misma conducción responde a la necesidad de optimizar la coordinación de las políticas públicas provinciales relacionadas con la gestión de la Dirección de Personas Jurídicas y Registro Público.