Presionado, el Gobierno abre el debate en Diputados por la morosidad y la emergencia en discapacidad

El oficialismo convocó a las comisiones de Finanzas y Discapacidad para este miércoles con el objetivo de desactivar la sesión especial para el próximo 9 de septiembre.

La Cámara de Diputados vivirá una jornada de alta tensión política este miércoles. Tras el reclamo de las bancadas opositoras para debatir en el recinto la crisis de endeudamiento que atraviesan los hogares y la prórroga de la emergencia en discapacidad, La Libertad Avanza se vio forzada a activar las comisiones correspondientes. Sin embargo, desde los bloques no mileístas denunciaron que la movida oficialista es una maniobra para dilatar la discusión y dejar sin efecto la sesión especial solicitada para el 9 de septiembre.

El debate técnico sobre la morosidad crediticia La primera reunión parlamentaria comenzará a las 13.30 en la comisión de Finanzas, presidida por el diputado libertario Santiago Pauli. En esta mesa de trabajo expondrá una extensa lista de economistas y especialistas para analizar el escenario del crédito de consumo y la mora familiar:

Especialistas y académicos: expondrán el economista Martín Tetaz; Víctor Hugo Ruilova Quezada (FMyA); Osvaldo Giordano (IERAL); Jorge Colina (IDESA); y Matías Huala, director académico de la Certificación Avanzada en Fintech en el ITBA.

Exfuncionarios y defensores: participarán Mariano Flores Vidal y Pablo Curat, exdirectores del Banco Central (BCRA), junto al defensor del Pueblo adjunto de la CABA, Arturo Pozzali. Funcionarios nacionales ante la prórroga en Discapacidad Cámara de Diputados de la Nación A las 16:00 será el turno de la comisión de Discapacidad. Allí se abordará el proyecto transversal que busca prorrogar por un año más la emergencia en el sector —cuyo vencimiento original está previsto para diciembre—. Para justificar la postura del Poder Ejecutivo ante la iniciativa, concurrirán funcionarios de la Secretaría de Discapacidad de la Nación: