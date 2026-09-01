El Gobierno llamó a una asamblea en el Correo Argentino y removerá a los amigos de Manuel Adorni

La citación es para el viernes. Tras la publicación de MDZ, el Ejecutivo resolvió que cambiará "a gran parte" del directorio. El exjefe de Gabinete había designado a tres alfiles que no trabajan desde el 30 de abril y cobran 8 millones.

El Gobierno decidió remover “a gran parte” del directorio del Correo Argentino y dejará afuera de sus puestos a tres amigos de Manuel Adorni. La medida se hará efectiva el viernes, cuando se realice la asamblea de la empresa estatal, que tiene a tres representantes de la gestión libertaria. La citación se confirmó en las últimas horas luego de que las autoridades del Correo se reunieran para llamar formalmente a la sesión que tratará el Balance 2025 y la reforma del directorio.

El Ejecutivo avanzó con esta purga luego de que MDZ revelara que tres alfiles del exjefe de Gabinete formaban parte de la estructura jerárquica sin trabajar desde el 30 de abril y cobrando 8 millones de pesos.

Quiénes son los amigos de Manuel Adorni que serán removidos del Correo Se trata de Aimé Ayelén Vázquez, Federico Esteban Sicilia y Ian Lionel Vignale, tres asesores de la máxima confianza del exvocero, quien los designó a comienzos de abril en el Correo. Tras la salida del expanelista del Gobierno en medio de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, Vázquez y Sicilia siguieron sus pasos, mientras que Vignale sigue circulando en alguna oficina descentralizada de la Jefatura de Gabinete. Sin embargo, ninguno abandonó su cotizado asiento en la compañía.

La última vez que se los vio había sido en una asamblea, pero no tuvieron actividad alguna en mayo, junio, julio ni agosto.

“Desde entonces no volvieron a aparecer, pero cobran todos los meses. No se supo más nada y eso que ya no son funcionarios dos de ellos”, había resaltado a MDZ una fuente calificada de la Casa Rosada.