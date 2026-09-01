El Gobierno llamó a una asamblea en el Correo Argentino y removerá a los amigos de Manuel Adorni
La citación es para el viernes. Tras la publicación de MDZ, el Ejecutivo resolvió que cambiará "a gran parte" del directorio. El exjefe de Gabinete había designado a tres alfiles que no trabajan desde el 30 de abril y cobran 8 millones.
El Gobierno decidió remover “a gran parte” del directorio del Correo Argentino y dejará afuera de sus puestos a tres amigos de Manuel Adorni. La medida se hará efectiva el viernes, cuando se realice la asamblea de la empresa estatal, que tiene a tres representantes de la gestión libertaria. La citación se confirmó en las últimas horas luego de que las autoridades del Correo se reunieran para llamar formalmente a la sesión que tratará el Balance 2025 y la reforma del directorio.
El Ejecutivo avanzó con esta purga luego de que MDZ revelara que tres alfiles del exjefe de Gabinete formaban parte de la estructura jerárquica sin trabajar desde el 30 de abril y cobrando 8 millones de pesos.
Quiénes son los amigos de Manuel Adorni que serán removidos del Correo
Se trata de Aimé Ayelén Vázquez, Federico Esteban Sicilia y Ian Lionel Vignale, tres asesores de la máxima confianza del exvocero, quien los designó a comienzos de abril en el Correo. Tras la salida del expanelista del Gobierno en medio de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, Vázquez y Sicilia siguieron sus pasos, mientras que Vignale sigue circulando en alguna oficina descentralizada de la Jefatura de Gabinete. Sin embargo, ninguno abandonó su cotizado asiento en la compañía.
La última vez que se los vio había sido en una asamblea, pero no tuvieron actividad alguna en mayo, junio, julio ni agosto.
“Desde entonces no volvieron a aparecer, pero cobran todos los meses. No se supo más nada y eso que ya no son funcionarios dos de ellos”, había resaltado a MDZ una fuente calificada de la Casa Rosada.
En el momento de aquella publicación se había hecho hincapié que el sucesor de Adorni, Diego Santilli, los iba a quitar del directorio, aunque “no era una prioridad”. La viralización de la noticia aceleró los procesos, consignaron fuentes oficiales. “La decisión ya está tomada, los removerán. A lo sumo, quizás dejan a uno de los tres”, aclararon dos funcionarios relacionados con el tema.
Los principales responsables del Correo son Camilo Baldini, como director general, y Hernán Miguel Frisone, director titular, quienes hace años conducen la operatoria de la empresa. "Ellos dos y los empleados jerárquicos del Correo son los únicos que manejan la empresa, el resto es decorado que viene a la asamblea y se va", comentaron en los pasillos de Balcarce 50.
Vignale provenía área de comunicación y vocería del Gobierno y había sido incorporado previamente a estructuras de la Jefatura de Gabinete, mientras que Vázquez se desempeñaba como titular de la Unidad Gabinete de Asesores, un área clave de coordinación política y administrativa. Sicilia, en tanto, ocupaba la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, desde donde participaba en la validación jurídica y el control de los actos administrativos del área.
En la asamblea del viernes, el Correo reportará ganancias luego de 15 años. Parte del superávit, será redirigido al Tesoro como un gesto al Ministerio de Economía.