Javier Milei se reunió con el embajador de Israel y dio pistas claves del anuncio sobre las Islas Malvinas

A pocas horas de conocerse que Javier Milei realizará el jueves una cadena nacional sobre “avances diplomáticos en la cuestión de las Islas Malvinas ”, el presidente se reunió en Casa Rosada con el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela.

Fuentes oficiales evitaron responder la consulta de MDZ acerca del contenido del encuentro, que se desarrolló tras la conferencia de prensa del vocero Adrián Ravier, quien evitó dar precisiones sobre el contenido de ese anuncio.

Si bien se mantiene en un fuerte hermetismo el motivo que alienta la cadena, más allá del guiño que le hizo Donald Trump a la Argentina tras poner en duda su postura histórica sobre el conflicto bélico, hay un aspecto que podría ser crucial para pensar en qué dirá Milei.

En los últimos años se probó que hay grandes fuentes de petróleo en los alrededores de la isla y se realizaron distintos proyectos para intentar explotar el recurso.

Las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration avanzaron con el desarrollo del yacimiento Sea Lion, ubicado al norte del archipiélago . La iniciativa prevé comenzar a producir petróleo en 2028 y puede convertir a las islas en un importante polo petrolero. El proyecto es controlado en un 65% por Navitas, una compañía israelí, mientras que el 35% restante pertenece a Rockhopper, de capitales británicos.

El plan avanzó pese al rechazo de la Argentina, que sostiene que las actividades hidrocarburíferas en el área son ilegítimas porque se desarrollan sin autorización de las autoridades nacionales.

Días claves en el reclamo de Argentina sobre las Islas Malvinas NA

La respuesta del Gobierno argentino

El Estado argentino respondió con un fuerte rechazo oficial y recordó que las dos empresas ya fueron sancionadas. Rockhopper fue declarada clandestina y sus actividades fueron calificadas de ilegales en 2012, mientras que en 2013 se dispuso su inhabilitación para operar en el país durante 20 años. Navitas, por su parte, recibió una sanción similar mediante una resolución de la Secretaría de Energía de 2022.

En abril de este año, Milei advirtió que el país “responderá con todas las medidas diplomáticas necesarias para proteger sus derechos y defender sus intereses”.

La posición del Gobierno es que no reconoce ninguna autorización emitida por las autoridades británicas de las islas para explorar o explotar hidrocarburos en la zona. En septiembre de 2025, la Cancillería ya había advertido específicamente a Navitas que sus actividades estaban sujetas a acciones legales, administrativas y judiciales y le había reclamado que se abstuviera de financiar o participar en el desarrollo del proyecto.

La advertencia volvió a ser ampliada en diciembre, cuando el Gobierno dejó en claro que no alcanza solamente a las petroleras. La Cancillería señaló que cualquier persona o empresa, argentina o extranjera, que participe directa o indirectamente en la exploración o explotación de hidrocarburos en las áreas en disputa puede quedar alcanzada por la legislación argentina. La advertencia incluye a empresas, entidades financieras, proveedores de servicios y aseguradoras vinculadas con el proyecto.

Como ya se mencionó en esta crónica, la compañía que controla el proyecto y aporta la mayor parte del financiamiento es israelí. A finales del 2025, el canciller israelí Gideon Sa’ar tomó distancia del conflicto al enfatizar que se trata de una “empresa privada” y señaló que la “soberanía” del área “es objeto de disputa entre la Argentina y el Reino Unido”.

“Si bien se trata de una empresa privada y no de una actividad en la que el Gobierno de Israel participe de alguna manera, lamentamos la difícil situación que esto ha causado en Argentina en este contexto”, agregó.