Tensión con China: la embajada le respondió al funcionario de Javier Milei que la culpó por el alud en Nepal
El vocero Adrián Ravier sostuvo que ningún funcionario se pronunció, pese a que el mensaje es público y lo firmó el director de Comunicación Digital de Milei.
La embajada de China en Buenos Aires salió a responderle a un funcionario del gobierno que atribuyó a una obra estatal la tragedia del alud en Nepal. El comunicado no lo nombra, pero apunta sin ambigüedad al autor del mensaje: Juan Pablo Carreira, director nacional de Comunicación Digital de la Presidencia y responsable de la Oficina de Respuesta Oficial.
Qué dijo el funcionario
Desde su cuenta personal en X, donde firma como Juan Doe, Carreira sostuvo que una empresa estatal china construía una gran instalación hidroeléctrica junto a un glaciar en la frontera con Nepal y que fallas propias de la gestión estatal de la actividad industrial derivaron en el colapso.
Habló de más de 2.500 muertos y encadenó el episodio con el Gran Salto Adelante, Chernóbil, el Mar de Aral y el Holodomor. Corresponde una precisión: de esos cuatro casos, solo el Gran Salto Adelante ocurrió bajo el Partido Comunista chino; los otros tres pertenecen a la historia soviética.
La respuesta de la embajada
El comunicado de la sede diplomática, difundido el martes por la mañana, acusa al funcionario de difundir rumores para difamar al Partido Comunista de China y dañar la imagen internacional del país, movido por lo que califica de prejuicios ideológicos sesgados.
El texto subraya el contraste entre esas afirmaciones y el despliegue de rescate y asistencia en curso, y le exige poner fin a las especulaciones y dejar de politizar las catástrofes naturales, advirtiendo sobre el daño a las relaciones y la cooperación entre ambos países.
El Gobierno se despegó
Consultado en su conferencia semanal, el vocero presidencial Adrián Ravier minimizó el episodio. Sostuvo que el Ejecutivo se expresa únicamente a través de sus cuentas oficiales, que ningún funcionario se pronunció sobre el tema y que el resto son especulaciones mediáticas.
La afirmación choca con lo ocurrido: el mensaje existe, es público y lo firmó un director nacional en actividad, aunque desde una cuenta personal.
Quién es Juan Pablo Carreira
Ingeniero industrial, Carreira llegó al Estado tras el triunfo de Milei y forma parte del entramado digital que responde al asesor Santiago Caputo. Está a cargo de la Oficina de Respuesta Oficial, creada por el Gobierno para señalar lo que considera falsedades y operaciones de los medios y de la dirigencia política. Es decir: el episodio involucra al funcionario encargado de corregir información pública.