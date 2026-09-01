Tensión con China: la embajada le respondió al funcionario de Javier Milei que la culpó por el alud en Nepal

La embajada de China en Buenos Aires salió a responderle a un funcionario del gobierno que atribuyó a una obra estatal la tragedia del alud en Nepal . El comunicado no lo nombra, pero apunta sin ambigüedad al autor del mensaje: Juan Pablo Carreira , director nacional de Comunicación Digital de la Presidencia y responsable de la Oficina de Respuesta Oficial.

Desde su cuenta personal en X, donde firma como Juan Doe , Carreira sostuvo que una empresa estatal china construía una gran instalación hidroeléctrica junto a un glaciar en la frontera con Nepal y que fallas propias de la gestión estatal de la actividad industrial derivaron en el colapso.

Habló de más de 2.500 muertos y encadenó el episodio con el Gran Salto Adelante, Chernóbil, el Mar de Aral y el Holodomor. Corresponde una precisión: de esos cuatro casos, solo el Gran Salto Adelante ocurrió bajo el Partido Comunista chino; los otros tres pertenecen a la historia soviética.

El comunicado de la sede diplomática, difundido el martes por la mañana, acusa al funcionario de difundir rumores para difamar al Partido Comunista de China y dañar la imagen internacional del país , movido por lo que califica de prejuicios ideológicos sesgados .

El texto subraya el contraste entre esas afirmaciones y el despliegue de rescate y asistencia en curso, y le exige poner fin a las especulaciones y dejar de politizar las catástrofes naturales, advirtiendo sobre el daño a las relaciones y la cooperación entre ambos países.

El Gobierno se despegó

Consultado en su conferencia semanal, el vocero presidencial Adrián Ravier minimizó el episodio. Sostuvo que el Ejecutivo se expresa únicamente a través de sus cuentas oficiales, que ningún funcionario se pronunció sobre el tema y que el resto son especulaciones mediáticas.

La afirmación choca con lo ocurrido: el mensaje existe, es público y lo firmó un director nacional en actividad, aunque desde una cuenta personal.

Quién es Juan Pablo Carreira

Ingeniero industrial, Carreira llegó al Estado tras el triunfo de Milei y forma parte del entramado digital que responde al asesor Santiago Caputo. Está a cargo de la Oficina de Respuesta Oficial, creada por el Gobierno para señalar lo que considera falsedades y operaciones de los medios y de la dirigencia política. Es decir: el episodio involucra al funcionario encargado de corregir información pública.