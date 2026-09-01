Javier Milei consideró un proyecto de Patricia Bullrich sobre morosidad y se espera un anuncio del Banco Central

El presidente Javier Milei piensa reunirse con autoridades del Banco Central y definir una medida para desalentar el endeudamiento, en medio de múltiples reclamos por los niveles de morosidad. Se trata de un proyecto de la senadora Patricia Bullrich , quien habló este martes al respecto con el mandatario en Casa Rosada.

La idea de la exministra es que la entidad monetaria disponga una modificación en la forma en que bancos y fintech informan el costo de los créditos. Apunta a que los usuarios puedan saber de manera mucho más clara cuánto van a terminar pagando cuando toman un préstamo o compran en cuotas.

La idea es aplicar una especie de “etiquetado frontal” a los créditos. Lo dijo la propia Bullrich días atrás: “Tiene que aparecer un cartel gigante como en la brutalidad de los etiquetados frontales (de los alimentos), que diga: ‘Si usted se endeuda por $100.000, va a terminar pagando $250.000′”.

La senadora cuestionó además la manera en que actualmente se informa el costo de los préstamos: “El Costo Financiero Total, uno cuando lo mira en letra chiquitita, se da cuenta el robo que se está haciendo. Ese robo no se puede permitir”.

En torno a la situación de morosidad, bancos y billeteras virtuales cuentan, desde este lunes, con una nueva herramienta para cobrar automáticamente las cuotas de los préstamos: el sistema de Cobro con Transferencia (CCT) implementado por el Banco Central (BCRA). El mecanismo permite que, cuando una persona toma un crédito y autoriza previamente este sistema, la entidad pueda cobrar las cuotas directamente de su cuenta bancaria o billetera virtual.

La medida aspira principalmente a reducir la morosidad. Para utilizarla, el cliente debe dar su consentimiento de manera expresa y por única vez al momento de contratar el préstamo. Además, puede revocarlo en cualquier momento. La entidad debe avisar un día hábil antes de realizar el débito y solo puede intentar cobrar cada cuota una vez, con hasta dos reintentos posteriores, a las 48 y 96 horas.

El sistema también establece algunos límites: las cuotas deben ser fijas e iguales durante el contrato y, al momento de otorgarse el crédito, no pueden superar el 30% de los ingresos de la persona. De esta manera, el Gobierno busca facilitar el cobro de los préstamos y reducir el riesgo de incobrabilidad, especialmente entre bancos, financieras y billeteras virtuales.

El aumento de la morosidad llegará esta semana a la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, que fue convocada para este miércoles. En total, hay 48 expedientes relacionados con la problemática, de los cuales 30 son proyectos de ley, con propuestas que van desde la reestructuración de deudas y cambios en las tarjetas de crédito hasta nuevas reglas para préstamos, cobranzas y mecanismos de prevención del sobreendeudamiento.

La convocatoria de la comisión se da en medio de una pulseada entre el oficialismo y la oposición. Ocho bloques opositores impulsaron una sesión especial para el miércoles 9 de septiembre con el objetivo de emplazar a las comisiones y acelerar el tratamiento de estas iniciativas.