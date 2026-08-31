Así funciona el nuevo sistema del Banco Central para cobrar deudas: ¿te pueden sacar plata de la cuenta?
El Banco Central pone en marcha los Cobros por Transferencia para deudas impagas en bancos y fintech.
El Banco Central (BCRA) ratificó desde este lunes el inicio del sistema de Cobros por Transferencia, una herramienta diseñada para reducir la morosidad en préstamos de consumo. El mecanismo permite a bancos y fintech debitar cuotas impagas directamente desde cuentas bancarias o billeteras virtuales, aunque bajo condiciones estrictas de protección al usuario.
¿Se debitará el dinero de cualquier cuenta?
No. El sistema no permite el rastreo o la extracción indiscriminada de fondos. Para que una entidad aplique el débito, el usuario debe haber otorgado su autorización previa y explícita, la cual puede ser revocada en cualquier momento. Además, el cobro únicamente podrá realizarse sobre la cuenta específica donde se acreditó originalmente el préstamo.
Reglas y límites para el cobro de cuotas impagas
Para evitar abusos e irregularidades, la normativa del BCRA fija los siguientes parámetros operativos:
Monto y límite: las cuotas deben ser fijas y no pueden superar el 30% de los ingresos declarados por el cliente.
Notificación previa: la entidad financiera debe avisar al usuario con un día de anticipación antes de efectuar el cobro.
Reintentos programados: se ejecutará un intento inicial y, en caso de no concretarse, habrá hasta dos reintentos a las 48 y 96 horas.
Fondos protegidos: el débito no alcanza a saldos invertidos en cuentas remuneradas, fondos comunes de inversión o destinados a la compra de Dólar MEP.
Sin intereses moratorios: la normativa prohíbe el cobro de intereses por retraso mediante esta vía.
Aunque las entidades financieras solicitaron posponer la medida, el BCRA ratificó la fecha límite para adaptar la infraestructura. Si bien bancos y fintech están obligados a tener la tecnología disponible, el uso operativo del sistema en cada crédito quedará a criterio de cada institución.