Así funciona el nuevo sistema del Banco Central para cobrar deudas: ¿te pueden sacar plata de la cuenta?

El Banco Central pone en marcha los Cobros por Transferencia para deudas impagas en bancos y fintech.

El Banco Central (BCRA) ratificó desde este lunes el inicio del sistema de Cobros por Transferencia, una herramienta diseñada para reducir la morosidad en préstamos de consumo. El mecanismo permite a bancos y fintech debitar cuotas impagas directamente desde cuentas bancarias o billeteras virtuales, aunque bajo condiciones estrictas de protección al usuario.

¿Se debitará el dinero de cualquier cuenta? No. El sistema no permite el rastreo o la extracción indiscriminada de fondos. Para que una entidad aplique el débito, el usuario debe haber otorgado su autorización previa y explícita, la cual puede ser revocada en cualquier momento. Además, el cobro únicamente podrá realizarse sobre la cuenta específica donde se acreditó originalmente el préstamo.

Shutterstock Reglas y límites para el cobro de cuotas impagas Para evitar abusos e irregularidades, la normativa del BCRA fija los siguientes parámetros operativos: