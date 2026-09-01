Más allá de las fotos y las sonrisas, el acuerdo Milei - Macri cruje en cada uno de los distritos bonaerenses

El concejal libertario sigue quejándose. Dice, en un grupo de WhatsApp: “ La Primera la tenemos tomada por los amarillos ”, y cree que en esta Sección Electoral- la región del Gran Buenos Aires comprendida desde Campana hasta Mercedes y Las Heras-, La Libertad Avanza no podrá poner un candidato recién pasando Morón, viniendo desde el norte hacia el oeste.

Quizás por ese motivo, en General San Martín, se escuchó en una mesa llena de libertarios históricos y mediáticos que no habrá ninguna alianza con el PRO. ¿Podrán mantener esta postura? Muchos lo dudan, pero si se eliminan o suspenden las PASO, quienes no quieren la alianza con sus primos macristas podrán llevar la discusión hasta el final.

Del otro lado, en la mesa política que conduce Cristian Ritondo a nivel provincial, la postura es otra, aunque también parecida. Todo parece indicar que el presidente del bloque de diputados nacionales defenderá a sus candidatos locales en cada lugar que pueda, dejando de lado a otros con más potencia electoral que pueda presentar su propio partido en una negociación con La Libertad Avanza .

Esta mañana, un concejal amarillo le mandó a este cronista un título en el que Fernando D’Andreis, diputado nacional y un virtual cadete - vocero designado para cada reunión por Mauricio Macri, explicitando un deseo de acuerdo en la Ciudad con Jorge Macri y Pilar Ramírez como dupla futura para el gobierno porteño.

“ Me quiero matar… Le regalamos la vicejefatura de antemano ”, exclama, anticipándose a que la negociación política empieza inclinada en su contra por el propio deseo macrista. Pero, por otro lado, que D’Andreis dijese que Jorge Macri será el candidato a jefe de Gobierno en representación del PRO, descarta cualquier intento de cambiar al alcalde más allá del no diálogo que mantienen los primos Macri.

“En qué cabeza cabe esa negociación… Es como si nosotros le pidiéramos la vice nacional a Javier Milei… ¿Qué nos dirían? Que no. Entonces, ¿por qué regalamos eso?”, le dijo ayer, en un diálogo en off, uno de los más influyentes referentes del PRO. A Jorge Macri, ese cierre, no lo incomoda.

En las últimas semanas trascendió el reinicio de charlas para proyectar un polo de poder que nadie sabe si podrá concretarse, pero como nunca, y haciendo referencia a la queja del concejal libertario por las asimetrías que se generan, Soledad Martínez, intendenta de Vicente López y vicepresidente del PRO bonaerense y nacional, empezó a hablar más frecuentemente de lo que lo hacía con Ramón Lanús, su par de San Isidro. Son localidades donde las boletas amarillas o violetas más se solicitan.

Javier Milei junto a Jorge Macri y Martín Menem. Luego de un momento de tensión y desconexión, ahora la relación fluye mejor. Juan Mateo Aberastain/Mdz

“Ellos son un cachivache, pero son poder. Los alinean en un minuto y nadie puede chistar. Pero nosotros somos un chiste, no parecemos un partido político. Tenemos un precandidato presidencial de papel”, dijo el legislador macrista en referencia a Hernán Lacunza, propuesto por el propio Mauricio Macri. “Si hubiéramos dicho que era Mauricio, nos creerían. Pero si militamos Lacunza saben que es para negociar”, sentenció.

Las dudas de la UCR, la Liga de Intendentes y el debate sobre el conurbano

La idea del caballo de troya está latente. Tanto en el PRO como en el radicalismo piensan en colocar todos los legisladores posibles, y mantener las intendencias en el marco de la alianza y la necesidad libertaria por acumular la mayor cantidad de votantes para el proyecto reeleccionista de Milei. Sobre este punto las dudas están del lado de la UCR, porque la convención nacional podría determinar otro rumbo, más cercano a un frente opositor.

La reunión de este lunes de la Liga de Intendentes radicales mostró que las diferencias continúan y no pueden coincidir en términos programáticos. El quiebre que se produjo en la Convención provincial todavía no se saldó. Solo la expectativa de un “muy buen cierre”, parecido al que hicieron con el PRO dentro de Cambiemos, podría desactivar el aire de ruptura.

Un grupo de dirigentes del centenario partido, inclusive, se entusiasman no solo con un candidato a presidente propio como Alfonso Prat Gay e, inclusive, un referente para la gobernación. Para eso ya sondearon a un importante intendente en caso de que no le atiendan sus demandas con la confirmación de la dupla Diego Santilli – Sebastián Pareja para la Provincia. Alguien que conoce ese proceso, Joaquín De la Torre, que acompañó a Facundo Manes en dar el Paso en 2021, sigue arrepentido de aquella experiencia. Quizás su colega le pregunte sobre qué hacer al respecto.

Hablando de De la Torre, su propuesta de "federalizar" el conurbano parece haber prendido en la discusión pública. Razones no faltan. Solamente un grupo empresario ya manejará la energía, el gas, y el agua de la región, con precios regulados desde Nación y el poder se desbalancea para peor. "Son discusiones de segunda generación que esperemos algún día podremos dar", sueñan los que siempre piensan que la Provincia de Buenos Aires puede cambiar.