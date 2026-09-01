Misiones se prepara para la visita de Javier Milei: organizaciones convocan a una movilización

Ante la anunciada presencia del presidente Javier Milei en la ciudad de Iguazú, Misiones , el viernes 4 de septiembre, un amplio conjunto de organizaciones empresariales, comerciales, sindicales, sociales, políticas, estudiantiles, culturales y productivas de la provincia convocaron a la comunidad a participar de una jornada de movilización y expresión pública en rechazo a las políticas económicas del Gobierno nacional.

El presidente Javier Milei cerrará la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) , denominada “Argentina: De la estabilidad al crecimiento; cómo generar competitividad sostenida”.

El evento contará, entre otros, con las disertaciones de Jorge Diehl , CEO de Aluar; Pablo Mainardi , CEO de Arcor; Nancy Repetto , Chief Financial & Services Officer de Pluspetrol; y Rosendo Grobocopatel , CEO de Constelaciones.

Uno de los temas salientes es la disertación sobre la situación de las economías regionales .

Sobre este tema hablarán Raúl Karaben , socio de la Cooperativa Yerbatera Piporé; José Morea , Country Director para Argentina y Chile de Vicuña Corp.; y Trinidad Tizado , presidente de Tubos Trans Electric.

También habrá una mesa redonda sobre la situación de la industria, el comercio y el campo, cuyo debate estará dirigido por Alejandro Bertone, CEO electo de A.C.A.; Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC); y Martín Rappallini, presidente de la UIA.

Otro de los paneles será “¿Cómo reconvertirse y competir?”, con las disertaciones de Fabián Lombardo, CEO de Aerolíneas Argentinas, y Diego Rivas, CEO de Banco Galicia.

También estará presente el empresario Jorge Brito, presidente de Banco Macro.

El evento prevé una entrevista en primera persona a Patricia Bullrich, senadora nacional por CABA.

La inserción de Argentina en el mundo será otro de los temas del congreso.

A la vez, confirmaron su asistencia Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Enrique Martín Goerling Lara, senador nacional del PRO por la provincia de Misiones; y Diego Hartfield, diputado nacional de LLA por la provincia de Misiones.

Lisandro Nieri, diputado nacional de la UCR por la provincia de Mendoza; y Alejandra Torres, diputada nacional del PJ por la provincia de Córdoba.

El congreso prevé una entrevista al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem.

El rol de las provincias en la transformación competitiva del país es otro de los temas que se desarrollarán, con la presencia de los gobernadores Alfredo Cornejo, de la provincia de Mendoza; Raúl Jalil, de la provincia de Catamarca; Hugo Passalacqua, de la provincia de Misiones; y Juan Pablo Valdés, gobernador de la provincia de Corrientes.

También habrá palabras del presidente del Comité Organizador, Ezequiel Mirazón, socio de PwC Argentina y presidente del Comité Organizador de la 47ª Convención Anual del IAEF.

Durante el congreso tendrá lugar una charla “mano a mano” con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

El reclamo

Bajo la consigna “La Patria no se vende – Misiones no se vende”, las organizaciones llamaron a participar a las juventudes, centros y agrupaciones estudiantiles, sectores de la cultura, sindicatos, organizaciones sociales y políticas, productores, empresarios y ciudadanos que quieran expresar democráticamente su posición ante la visita presidencial.

“Es momento de encontrarnos, organizarnos y hacer escuchar una voz amplia y plural en defensa de nuestros derechos, de la educación, la cultura, el trabajo y la dignidad de nuestro pueblo”, señalaron en el documento conjunto.

Los convocantes cuestionaron especialmente las consecuencias que, según sostienen, tienen las políticas nacionales sobre Misiones y sus sectores productivos y sociales. En ese sentido, responsabilizan al Gobierno nacional por “el endeudamiento, la entrega, la venta de tierras y los desalojos, la destrucción de la economía regional” y por la falta de oportunidades laborales que lleva a numerosos misioneros a abandonar la provincia.

El documento incorpora, además, un reclamo por el respeto de los territorios y los derechos ancestrales de las comunidades originarias.

“Convocamos a todos los sectores que quieran expresarse a sumarse a las acciones de repudio y a construir colectivamente una jornada de participación y movilización”, expresa el documento.

Amplia convocatoria

Hasta el momento adhieren a la convocatoria:

ATE Misiones; CTA Autónoma Misiones; ATE Zona Sur; SITBA; CTA Autónoma Apóstoles; Biblioteca Popular Puerto Azara; SIPASE; Encuentro Patriótico Misiones; Frente Patria Misiones; CTD Aníbal Verón Nacional; Agrupación de Preceptores 4 de Octubre; Agrupación Universitaria La 8 de Octubre; FM 95.3 Luchar Hasta Vencer (Pozo Azul); Radio Cooperativa 92.9 (Bernardo de Irigoyen); Productores Yerbateros y Tabacaleros Independientes de Pozo Azul; PTP-Partido del Trabajo y del Pueblo; PCR-Partido Comunista Revolucionario; CCC-Corriente Clasista y Combativa; Movimiento Ni Un Pibe Menos por la Droga; Rebelión o Extinción Misiones; Agrupación Política ¡Vamos!; Centro Cultural Mi Tierra Colorada; Familiares contra la Violencia Institucional Misiones; Movimiento Evita Capitana; Nueva CTA Montecarlo; FNC; Originarios en Lucha; Tareferos Justos; Unidos-Centro de Apoyo; Kolina Misionera; Fundación La Alameda; Libres del Sur; MPL-MCL; Asociación Civil Músicos Misioneros de Blues; Frente Grande Distrito Misiones; La Corriente Peronista San Pedro; Productores Autoconvocados General Belgrano; Asociación El Centenario Eldorado; Partido Piquetero Misiones; Frente Social Patria Nueva; Partido Solidario Misiones; Concertación FORJA-Misiones; MPJ-Movimiento Productivo Justicialista; Organización Barrial Tupac Amaru; MTE; Federación Rural para la Producción y el Arraigo; Nuestra América Movimiento Popular El Alcázar; APL Misiones; Asociación Civil Caracol; Colectivo Cultural Los Aromos; A.C. Movimiento Social Gente de Trabajo; Coordinadora 8M; Productores de la Patria; Afirmación Peronista Misiones; Movimiento Cultural Misionero; Sindicato Panadero; UDUM; Sindicato Centro de Empleados de Comercio Eldorado; La Fraternidad; UDA; SUTERH; SUTEP; SMATA; SECASFPI-Trabajadores de ANSES; SEMAB-CEA; Sindicato Auxiliares de la Educación; CO.Na.P.L.A. Misiones; Centro de Trabajadores Jubilados y Pensionados de Misiones; Podemos Misiones y UTEP Misiones.