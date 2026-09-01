A lo Interestelar: Hebe Casado y su llamativo ¿lanzamiento de campaña?

Hebe Casado hace tiempo que ya anunció su deseo de ser intendenta de San Rafael. Si bien al principio era más cauta, con el correr de los meses esas intenciones irían apareciendo cada vez con más fuerza hasta llegar al punto de expresarlo abiertamente: "Me encantaría ser la próxima intendente de San Rafael", había dicho el pasado mes de mayo. Ahora eso se materializó en un, cuanto menos, llamativo lanzamiento de campaña.

A través de los perfiles de "Todos con Hebe", en las distintas plataformas apareció un curioso posteo que lanza a Hebe Casado de cara a las elecciones departamentales de 2027

El "llamativo" lanzamiento de campaña de Hebe Casado Un emoticón de un cohete acompañado de "SAN RAFAEL 2027" fue el disparador de la hilarante publicación. En el centro de la escena, aparece una imagen que juega a ser un póster de película. En ella aparece Hebe Casado vestida de astronauta parada en medio de un paisaje ¿lunar?. "El mañana se construye hoy" o "El futuro es nuestra decisión" son frases que acompañan el título de la "película": "San Rafael 2027", protagonizado por "Hebe Casado".

Pero la imagen no es todo... En unas escuetas líneas se simula lo que puede interpretarse como la sinopsis del "film", la cual no es menos extravagante que la foto: "Los científicos detectaron una anomalía temporal: en un rincón de Mendoza el tiempo dejó de avanzar hace décadas. La misión: escapar del bucle y descubrir qué pasa cuando cambian los protagonistas ¿Lo lograremos?".