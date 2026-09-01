La visita de León XIV ya tiene recorrido y operativo de seguridad diseñado en Córdoba

El gobernador de Córdoba , Martín Llaryora , junto al arzobispo Ángel Rossi, recibió este martes en el Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella a la delegación oficial de la Santa Sede que llegó a la provincia para avanzar en la organización de la visita del papa León XIV , prevista para noviembre.

La comitiva está encabezada por el nuncio apostólico en Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, tuvo como objetivo supervisar en territorio cordobés los distintos aspectos de la histórica visita, desde la agenda y el recorrido hasta la logística y las condiciones de seguridad.

El desembarco de los representantes de la Santa Sede marcó el inicio de una nueva etapa en los preparativos. Tras la recepción oficial, la delegación comenzó una recorrida por los lugares que formarían parte de la agenda del Pontífice y mantuvo reuniones con autoridades provinciales y eclesiásticas.

"Es un verdadero honor que el equipo responsable de sus viajes internacionales esté en Córdoba trabajando junto a nuestras autoridades para definir la agenda oficial de un acontecimiento que marcará la historia de nuestra provincia", expresó Llaryora tras recibir a la comitiva.

Uno de los principales destinos de la delegación fue el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) , donde está previsto que León XIV celebre una misa multitudinaria durante su visita a Córdoba.

Las autoridades recorrieron la plataforma donde se instalará el altar y analizaron las condiciones del lugar para recibir a cientos de miles de fieles. El espacio tiene además un fuerte valor simbólico: allí mismo Juan Pablo II celebró una misa durante su histórica visita a Córdoba en 1987.

La agenda de trabajo también contempla el recorrido que realizaría el Papa hacia el Arzobispado y la Catedral de Córdoba.

Junto a Llaryora y Rossi participaron de las actividades el jefe de Gabinete provincial, Manuel Calvo; el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; y el ministro de Vinculación, Gestión Institucional y Culto, Miguel Siciliano.

La planificación se desarrolla de manera conjunta entre los gobiernos nacional y provincial, la Iglesia y los representantes de la Santa Sede. El objetivo es definir con precisión cada instancia de la visita y preparar a Córdoba para una jornada que tendrá un fuerte impacto en la circulación, el transporte y la seguridad.

Según las primeras previsiones oficiales, la misa en FAdeA podría reunir a cientos de miles de personas. La Provincia también trabaja sobre los accesos, estacionamientos, traslados y el dispositivo de seguridad que acompañará el desplazamiento del Pontífice.

El operativo que prepara Córdoba

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, adelantó que el dispositivo contemplará tres anillos de seguridad: uno a cargo de la Gendarmería Vaticana, otro bajo responsabilidad del Ministerio de Seguridad de la Nación y un tercero integrado por más de 11 mil efectivos de la Policía de Córdoba.

También se prevén importantes restricciones al tránsito durante la jornada, con posibles cortes en Circunvalación, avenida Colón y General Paz, además de un operativo especial en el área céntrica.

La Provincia evalúa además un asueto administrativo extraordinario para facilitar la circulación y reducir el movimiento vehicular durante la visita.

La llegada de la delegación encabezada por Banach representa, de esta manera, el primer paso concreto sobre el territorio cordobés para terminar de delinear una visita que tendrá como protagonista a León XIV y que movilizará a una multitud hacia la capital provincial.