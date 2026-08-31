El Gobierno recibió a los representantes del papa León XIV para definir su agenda en Argentina

El Gobierno se reunió este lunes por la tarde con la delegación del Vaticano, de la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina para definir la visita del Papa León XIV a Argentina, prevista entre el 8 y 11 de noviembre.

“Los equipos involucrados continuarán durante las próximas jornadas con la evaluación de posibles locaciones de acuerdo con las distintas actividades previstas por el Santo Padre en la Argentina”, señalaron oficialmente.

La comitiva oficial de la Santa Sede arribó este domingo a Buenos Aires para avanzar sobre el itinerario, la logística y el operativo de seguridad. Llegaron a las 18:23 y sobresalió la presencia del coordinador de los Viajes Apostólicos, monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda.

Además de las reuniones institucionales, los enviados de la Santa Sede recorrerán distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires para evaluar los posibles escenarios de las actividades, los lugares donde podría tomar contacto con los fieles y los recorridos que realizaría durante su estadía.

León XIV no pasará con el papamóvil por la Avenida 9 de Julio, tal como ocurrió con Juan Pablo II, pero sí está previsto una recorrida masiva por la Avenida del Libertador, a la altura del monumento de los españoles. "No están dadas las condiciones para hacerlo en la 9 de Julio. No es la misma Buenos Aires que en aquel momento", aclararon a MDZ fuentes de la Santa Sede.

En las últimas horas Jorge Macri anticipó que la Ciudad de Buenos Aires se prepara para recibir entre 600.000 y 800.000 personas durante la visita del sumo pontífice.

Para dimensionar la cantidad de personas que podría movilizar la visita, el jefe de Gobierno porteño recordó el antecedente de Juan Pablo II, quien hace casi 40 años reunió en el mismo parque a “quinientas setenta mil personas”.

A su vez, pierde fuerza la idea de que el Papa protagonice un encuentro con jóvenes en el Estadio Monumental, de River, donde hay capacidad para 86 mil personas.

También se evalúa que visite la cárcel de Devoto y algunas otras actividades sociales en el Conurbano, precisaron fuentes oficiales que dieron cuenta que habrá un feriado durante su paso por el país. La primera escala será Buenos Aires, donde el Pontífice tiene previsto desarrollar parte de su agenda oficial y permanecer en la Nunciatura Apostólica durante su estadía.

Luego, León XIV se trasladará a Córdoba, donde se prepara una convocatoria multitudinaria. La capital provincial fue incluida en el recorrido por su ubicación estratégica y por la posibilidad de concentrar a fieles provenientes de distintos puntos del país. Allí está prevista una misa masiva, aunque todavía resta definir el lugar y el horario definitivo.

El tercer destino será Luján, uno de los principales centros de peregrinación católica de la Argentina y sede de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La visita a la Argentina formará parte de una gira sudamericana más amplia que también incluirá Uruguay y Perú. En Uruguay están previstas escalas en Montevideo, Paysandú y Florida, mientras que en Perú el Pontífice visitará Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.