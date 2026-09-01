Se conocieron nuevos detalles de la visita del papa León XIV a la Argentina: dónde será la misa central

Faltan 68 días para la visita del papa León XIV a la Argentina por lo que, poco a poco, va creciendo la expectativa de los fieles de la Iglesia Católica. Según confirmó la Santa Sede, el sumo pontífice permanecerá en la Argentina del 8 al 11 de noviembre , con actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Ahora, el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, reveló nuevos detalles de la agenda del Papa durante su viaje por el país de Sudamérica.

La misa central de la visita del papa León XIV a Buenos Aires se celebrará en el Monumento a los Españoles , ubicado entre Avenida del Libertador y Av. Sarmiento, en el barrio porteño de Palermo. Se trata del mismo espacio elegido para el encuentro con los jóvenes. Así lo confirmó el arzobispo porteño quien también adelantó que el itinerario previsto incluye una visita a la cárcel de Devoto.

Aunque los preparativos avanzan, el arzobispo aclaró que el programa todavía está sujeto a la confirmación final de la Santa Sede. La elección del Monumento a los Españoles descarta la posibilidad de realizar los principales encuentros porteños en estadios. García Cuerva explicó que se priorizó un espacio abierto para no limitar la cantidad de asistentes.

El escenario para los encuentros en el Monumento a los Españoles estaría orientado hacia el norte, en dirección a la calle Olleros , aunque todavía quedan detalles por definir. La decisión de utilizar el mismo espacio para la misa y el encuentro juvenil también permitirá mantener una única estructura para ambos actos, sin necesidad de instalar un segundo escenario con nuevas pantallas, sistemas de sonido y otros elementos.

García Cuerva sostuvo que esta determinación responde a “un mensaje claro de austeridad”. Los costos de la infraestructura necesaria en la Ciudad de Buenos Aires estarán a cargo del Gobierno nacional y del Gobierno porteño . Los preparativos son coordinados con una avanzada del Vaticano encabezada por monseñor Salas, un sacerdote mexicano con experiencia en viajes apostólicos que trabaja en la Secretaría de Estado vaticana.

La visita a la cárcel de Devoto y el Cotolengo de Claypole

El programa previsto contempla que la primera actividad del lunes sea una visita al Cotolengo de Claypole. Para el miércoles, antes de dirigirse a la Basílica de Luján, León XIV recorrería la cárcel de Devoto. La visita al penal ya había formado parte de la agenda de una avanzada vaticana anterior y será objeto de un nuevo relevamiento.

García Cuerva es delegado pontificio de la pastoral carcelaria, un cargo internacional que le otorgó el propio León XIV. El arzobispo recordó además que el pontífice visitó una cárcel en Barcelona y otra durante un viaje a Guinea Ecuatorial. La agenda porteña también contempla un encuentro ecuménico interreligioso en el Palacio San Martín. En la Plaza San Martín, el Papa rendirá homenaje al general José de San Martín en su condición de jefe de Estado.

Seguridad y logística para la visita del Papa a Argentina

Los preparativos también incluyen un operativo conjunto entre distintas jurisdicciones. García Cuerva destacó la coordinación entre el Gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad y Córdoba, bajo la conducción de la ministra Monteoliva.

La organización analiza además la utilización de dos Papamóviles, uno para Buenos Aires y otro para Córdoba, que serían provistos por Toyota. Según la información brindada por el arzobispo, la confirmación final de los vehículos estaba prevista para esa misma tarde.

Las autoridades argentinas y la delegación vaticana continúan con los preparativos para las actividades previstas entre el 8 y el 11 de noviembre. Pese a las definiciones sobre los principales escenarios y recorridos, la confirmación definitiva del itinerario dependerá de la Santa Sede.