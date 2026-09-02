Pensando en las elecciones: el guiño del PRO mendocino a Luis Petri

El PRO mendocino todavía no tiene candidato definido para la próxima disputa por la gobernación, pero una foto política empieza a generar lecturas. El martes por la noche, varios dirigentes vinculados al partido participaron de una actividad junto a Luis Petri , candidato a gobernador - aún no blanqueado oficialmente- quien quedó en primera plana y volvió a exhibir su capacidad para reunir a dirigentes de distintos espacios detrás de su figura.

Entre los presentes estuvieron Esteban Allasino, intendente de Luján de Cuyo; Gabriel Pradines, presidente del PRO mendocino; y Álvaro Martínez, exreferente del PRO y actual diputado nacional de La Libertad Avanza- quien reporta directamente a Omar De Marchi, actual vicepresidente de Aerolíneas Argentinas e histórico referente del PRO en Mendoza-.

La postal no pasó inadvertida y rápidamente comenzó a ser leída como un gesto político hacia Petri, en momentos en que su nombre vuelve a instalarse en la conversación sobre la sucesión de Alfredo Cornejo.

La actividad fue organizada junto a Mendocinos por el Futuro, la fundación de Petri, y tuvo como protagonista al economista Claudio Zuchovicki, con una charla centrada en economía, competitividad y las oportunidades que se abren a partir del nuevo escenario económico nacional.

“Vamos a hacer más grande Mendoza y todos los días estamos trabajando para eso”, publicó Petri luego del encuentro. Y agregó: “El desafío ahora es transformar ese nuevo escenario de crecimiento en más trabajo, inversión y oportunidades para los mendocinos”.

Qué candidato a gobernador quiere el PRO

Aunque el PRO no prevé definir este año su estrategia electoral ni proclamar un candidato a gobernador, según pudo saber MDZ, dentro del partido reconocen que existe un sector que observa con entusiasmo la posibilidad de que Petri sea candidato en el marco del oficialismo mendocino, que el partido amarillo integra.

La particularidad es que esa expectativa todavía convive con una fuerte dosis de prudencia. Nadie quiere adelantar públicamente una definición cuando el escenario provincial aún está abierto y cuando también resta conocer cómo terminarán de acomodarse las alianzas entre el radicalismo, el PRO y los sectores libertarios.

La presencia de dirigentes del PRO junto a Petri no implica, por sí sola, un respaldo formal a una eventual candidatura. Sin embargo, muestra que el diputado nacional reunirlos.

La foto de anoche adquiere así una dimensión política que excede la charla económica. Petri quedó en el centro de la escena y dirigentes que tienen peso territorial o partidario dentro del PRO eligieron compartir esa actividad con él.

El desafío para Petri será transformar esas señales de acompañamiento en una estructura política capaz de sostener una candidatura provincial. Para el PRO, en tanto, la discusión será si mantiene una estrategia propia, si vuelve a confluir con el radicalismo o si finalmente acompaña a una figura como Petri en una eventual competencia por la Gobernación. Se supone que todo dentro de Cambia Mendoza- La Libertad Avanza y en una primaria- PASO-. Aunque por ahora todo es incierto.

Formalmente no hay definiciones. Pero en política, las fotos también hablan. Allasino tiene una excelente relación con otro precandidato a gobernador: el intendente de la ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, sin embargo, con Petri también y el abrazo que ayer se dieron, dijo mucho.

Y la de anoche dejó una señal: mientras el PRO mendocino dice que todavía no decidió, un sector del partido ya empieza a mirar a Petri como una alternativa que entusiasma.