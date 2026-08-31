El duro informe de la inteligencia española sobre lo que se viene en Ceuta

Los próximos meses podrían volver a poner a Ceuta en el centro de las tensiones entre España y Marruecos, aunque no necesariamente mediante una confrontación militar. Según publicó EL PAÍS, que tuvo acceso a informes de los servicios de inteligencia españoles, existe una probabilidad de hasta el 60% de que aumenten las acciones hostiles encubiertas contra Ceuta y Melilla.

La evaluación marca una diferencia importante entre dos escenarios. Una operación militar destinada a tomar las dos ciudades españolas del norte de África es considerada “muy poco probable”, con menos del 10% de posibilidades a corto o mediano plazo. En cambio, los especialistas consideran mucho más factible un incremento de la presión dentro de la denominada “zona gris”.

Ese concepto comprende acciones que generan tensión y desestabilización sin llegar a una guerra abierta y, sobre todo, que dificultan identificar con claridad quién está detrás. Allí pueden entrar ciberataques, campañas de desinformación, sabotajes, operaciones mediante intermediarios y movimientos migratorios masivos utilizados como elemento de presión.

Durante la última crisis de Ceuta, por ejemplo, los servicios españoles detectaron mensajes en redes sociales que llamaban a atacar informáticamente al Ministerio de Asuntos Exteriores y otros que proponían sabotear la red eléctrica de la ciudad. Las publicaciones estaban acompañadas por mensajes que reivindicaban la soberanía marroquí sobre Ceuta y Melilla.

El informe toma como antecedente inmediato lo ocurrido los días 30 y 31 de julio, cuando decenas de miles de personas atravesaron la frontera desde Marruecos. La inteligencia española no concluye que el círculo de poder que rodea al rey Mohamed VI haya organizado desde el comienzo aquel ingreso masivo. Sin embargo, sí considera que Marruecos intentó aprovechar posteriormente la crisis para reforzar su histórica reivindicación sobre Ceuta y Melilla .

Los informes de inteligencia consideran que Ceuta podría afrontar nuevas acciones hostiles dentro de la denominada “zona gris”. EFE

Uno de los puntos que despertó mayores sospechas fue la conducta de las fuerzas de seguridad marroquíes durante las horas más críticas. De acuerdo con la información conocida por EL PAÍS, prácticamente desaparecieron de sectores de la frontera durante más de 24 horas y existen imágenes de gendarmes permitiendo el avance de vehículos con personas que pretendían llegar hasta territorio español. Los servicios españoles consideran fiables esas imágenes y sostienen que, junto con otros datos, podrían apuntar a la participación de “instancias superiores”.

Redes sociales y la presión migratoria en Ceuta

La investigación también permitió identificar a administradores de grupos de Facebook y WhatsApp que impulsaron los cruces. Allí se difundió una interpretación falsa de una reciente sentencia del Tribunal Supremo español y se compartieron rutas, puntos de acceso y datos sobre cómo conseguir elementos para atravesar la frontera.

A fines de julio, además, ya se había detectado una concentración de entre 1.000 y 2.000 personas del lado marroquí dispuestas a ingresar a Ceuta. El 29 de julio, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) también había advertido sobre una convocatoria en redes sociales difundida por grupos que reunían hasta 180.000 seguidores. La dimensión final de la crisis, sin embargo, superó ampliamente esas señales iniciales.

Los análisis apuntan a que numerosos migrantes se sumaron espontáneamente después de observar videos, principalmente en TikTok, donde otras personas mostraban que habían logrado cruzar sin obstáculos. Esa viralización generó un fuerte efecto llamada. Aun así, hasta el momento la inteligencia española sostiene que no existen pruebas suficientes para demostrar que un servicio secreto extranjero estuviera detrás de los grupos que organizaron las convocatorias.

¿Cómo un territorio británico influye sobre lo ocurrido en Ceuta?

Otro elemento que aparece en los informes es Gibraltar. Los analistas no relacionan directamente la crisis con la reciente visita de Pedro Sánchez a Argelia, pero sí observan el impacto del acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea que modificó la situación fronteriza del Peñón. A partir de ese cambio, sectores de Marruecos volvieron a plantear públicamente que también debería revisarse el estatus de Ceuta y Melilla.

España ya desplegó más de 3.000 soldados en tareas de vigilancia en Ceuta. Sin embargo, la principal conclusión de los informes es que el desafío que podría presentarse durante los próximos meses difícilmente pueda resolverse únicamente con una respuesta militar. Frente a un escenario de presión en la “zona gris”, los especialistas sostienen que España deberá combinar seguridad con herramientas diplomáticas y buscar una respuesta coordinada a nivel europeo.