Crece la preocupación en Ceuta por las denuncias de agresiones sexuales a menores

La crisis migratoria que atraviesa Ceuta sumó un nuevo foco de preocupación por las denuncias de agresiones sexuales. Fuentes policiales citadas por medios españoles señalaron que ya son 15 los casos investigados desde la llegada masiva de migrantes a finales de julio.

"Ya no camino más sola. Tengo miedo de ser violada también", confesó una niña de 14 años en un reportaje realizado por DW News este miércoles.

Alrededor de 80 mil migrantes cruzaron ilegalmente desde Marruecos hacia el enclave español a finales de julio, y aun cuando la mayor parte de los migrantes ha vuelto a su país de orígen, según el informe de DW los especialistas indicaron que entre tres y cinco mil menores continúan en la ciudad.

La situación generó especial alarma por la presencia de menores y mujeres en condiciones de vulnerabilidad. Según la información difundida por El Mundo, tres niñas fueron trasladadas al Hospital Universitario de Ceuta para ser examinadas después de relatar presuntas agresiones sexuales. En algunos casos, las víctimas no pudieron identificar a sus presuntos agresores.

La situación en Ceuta continúa siendo crítica, sobre todo para los menores que permanecen en el enclave español.

La cifra de denuncias también fue confirmada por fuentes de la Guardia Civil. Entre los casos investigados se encuentra el presunto intento de agresión contra una niña de 10 años, ocurrido en los últimos días. La investigación deberá determinar las circunstancias de la agresión.

Las denuncias y la situación de los menores en Ceuta

La preocupación aumenta debido a que muchas de las personas que permanecen en la ciudad se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. Fuentes policiales señalaron que algunas mujeres y menores buscan permanecer cerca de los efectivos de seguridad para sentirse protegidos.

Además, la Justicia ya intervino en varios casos. Tres investigaciones fueron iniciadas contra migrantes marroquíes que llegaron a Ceuta durante la entrada masiva del 30 de julio, y dos de los acusados quedaron en prisión provisional y un tercero fue expulsado a Marruecos. Dos de las víctimas son menores.

La dimensión del fenómeno también se refleja en la cantidad de menores no acompañados que permanecen bajo atención de las autoridades. Tras la llegada masiva, el sistema de protección de Ceuta quedó sometido a una fuerte presión y miles de menores fueron identificados en la ciudad.

Una ciudad colapsada

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, volvió a reclamar recursos al Gobierno español para afrontar la situación generada tras la llegada masiva. Por el momento, la ciudad continúa reforzada con presencia policial mientras se reorganiza la atención a los migrantes y menores.

En paralelo, organizaciones y autoridades mantienen la asistencia sanitaria y social a las personas que permanecen en la ciudad. La prioridad, en este contexto, es garantizar la protección de los menores y avanzar en la investigación de cada denuncia para determinar si los hechos denunciados constituyen delitos y quiénes serían sus responsables.

Las cifras sobre agresiones sexuales corresponden a denuncias e investigaciones en curso y no implican, por sí mismas, que todos los casos hayan sido judicialmente acreditados. La situación continúa bajo seguimiento de las fuerzas de seguridad y de la Justicia española.