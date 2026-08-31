El Gobierno aumenta los salarios de las Fuerzas Armadas y de Seguridad: de cuánto es el incremento

El Gobierno nacional dispuso un nuevo esquema de aumentos salariales para las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad , con una recomposición escalonada que llegará al 12,22% hasta diciembre. La medida fue formalizada mediante la Resolución 844/2026 , publicada en el Boletín Oficial, y contempla además la creación y actualización de distintos suplementos y compensaciones.

El Ejecutivo prevé destinar más de $50.000 millones mensuales a la recomposición de los haberes de los efectivos. La decisión se tomó luego de los reclamos salariales de distintos sectores uniformados y apunta, según la explicación oficial, a mejorar las condiciones del personal y reducir las diferencias existentes entre las distintas fuerzas.

Para las Fuerzas Armadas , el incremento será escalonado y alcanzará el 12,22% hasta diciembre . El primer tramo será del 6,9% a partir del 1° de septiembre y alcanzará a todo el personal militar, independientemente del grado o jerarquía.

La suba también impactará sobre los suplementos que se calculan en función del haber correspondiente. Además, alcanzará a los militares retirados .

El aumento se suma al 17,62% acumulado entre enero y agosto , por lo que el haber militar proyecta una recomposición cercana al 32% durante todo 2026 .

A esto se agrega el denominado Suplemento por Título, que establece adicionales del 10%, 15% y 25% sobre el sueldo correspondiente al grado, de acuerdo con el nivel educativo alcanzado.

Nuevos adicionales para las fuerzas federales

En paralelo, el Ministerio de Seguridad estableció un aumento transversal del haber básico desde septiembre para las fuerzas federales, junto con la creación, modificación y actualización de diferentes suplementos y compensaciones.

La medida alcanza a la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Servicio Penitenciario Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

En el caso de Gendarmería Nacional, se amplía el suplemento Destino Estratégico de Operaciones (D.E.O.) para los efectivos que participan de los Planes Operativos de Seguridad. El beneficio alcanza a unos 3.510 efectivos y representa una mejora de entre 20% y 30% del haber neto, con incrementos de hasta el 35% para las jerarquías más bajas.

Para la Prefectura Naval Argentina, se crea el mismo suplemento para el personal desplegado en los planes operativos y un adicional de alto riesgo para la Agrupación Albatros. Además, Gendarmería y Prefectura actualizarán el Suplemento Zona, con nuevos destinos y coeficientes. Según el Gobierno, los cambios alcanzarán aproximadamente a 16.500 efectivos, con mejoras de entre 10% y 30%.

La Policía Federal Argentina incorporará un suplemento de Responsabilidad Profesional Sanidad y tendrá un aumento del 30% en la Compensación Custodia, la Compensación Ferroviaria y los Servicios Adicionales.

En tanto, la Policía de Seguridad Aeroportuaria contará con una bonificación por Destino de Alta Complejidad para los efectivos destinados en Aeroparque y Ezeiza. El beneficio alcanzará a unos 2.100 agentes y representará hasta un 15% de incremento del haber neto para las categorías más bajas.

Cambios en el Servicio Penitenciario Federal

El Gobierno también anunció modificaciones para el Servicio Penitenciario Federal, con el objetivo de avanzar en una mayor equiparación con el resto de las fuerzas federales.

Entre las medidas figura la modernización del Suplemento Zona y la creación de adicionales vinculados al riesgo, los grupos especiales, la responsabilidad profesional y el contacto con personas privadas de la libertad de alto riesgo.

También se crean los Servicios Adicionales y los Recargos de Servicios, mientras que se regulariza la situación de los cadetes de Primer Año y los aspirantes.

Suplemento especial para comandos y personal vinculado a los F-16

Por otra parte, a partir de septiembre se reconocerá mediante un suplemento particular al personal de Comandos y Fuerzas Especiales y a quienes cumplen funciones específicas vinculadas al programa F-16 Peace Condor.

La medida fue impulsada por el Gobierno de Javier Milei en coordinación con el Ministerio de Defensa y busca reconocer la especialización y responsabilidad que requieren esas funciones.

Desde el Ejecutivo señalaron que el nuevo esquema forma parte de la política de modernización y jerarquización de las Fuerzas Armadas, especialmente en áreas consideradas críticas.

El argumento del Gobierno

Al explicar la decisión, el Gobierno sostuvo que el esquema apunta a “corregir asimetrías históricas” entre las distintas Fuerzas Federales y a actualizar los suplementos territoriales en función de las diferencias reales en el costo de vida.

También señaló que las nuevas compensaciones contemplan factores como el riesgo, la criticidad de las tareas, la responsabilidad profesional, los destinos operativos y funciones que hasta ahora no contaban con una compensación específica.

Según el Ejecutivo, el objetivo final es fortalecer y recuperar las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas, mejorar las condiciones del personal y reconocer las características particulares de las tareas que desempeñan.