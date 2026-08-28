Trabajo en Suiza: buscan albañiles y ofrecen salarios de hasta 8.900 euros
Suiza enfrenta una fuerte falta de trabajadores de la construcción y tiene más de 20.000 vacantes, con salarios que pueden alcanzar los 8.900 euros.
Suiza atraviesa una importante falta de trabajadores en el sector de la construcción. Según datos de la Oficina Federal de Estadística (OFS), hay más de 20.000 vacantes en esta actividad. La demanda se concentra especialmente en perfiles cualificados, como albañiles y encargados de obra.
La falta de personal tiene varias causas. Una parte importante de los trabajadores actuales está próxima a jubilarse y la llegada de jóvenes al sector no alcanza para cubrir las necesidades. Además, muchos eligen capacitarse en áreas como tecnología, finanzas, ingeniería o industria farmacéutica.
La situación también tiene un impacto en los salarios. Un trabajador cualificado de la construcción puede cobrar entre 5.000 y 6.500 francos suizos mensuales como salario base. El monto depende de factores como la experiencia, la especialización, la categoría profesional y la región.
En algunos puestos, la remuneración puede ser mucho más alta. Con complementos, horas extras o mayores responsabilidades, puede llegar a cifras cercanas a los 8.900 euros mensuales. Sin embargo, ese monto corresponde a los niveles salariales más elevados y no representa el ingreso habitual de cualquier albañil.
Suiza necesita trabajadores de la construcción
La jornada laboral ronda las 40 horas semanales. Además, los trabajadores cuentan con mecanismos de protección frente a accidentes, desempleo y bajas médicas. Estas condiciones forman parte del mercado laboral de la construcción en el país.
Ante la falta de profesionales, las empresas constructoras recurren cada vez más a trabajadores de otros países europeos. Entre ellos aparecen Italia, Portugal, España y Alemania. También existe interés en facilitar el reconocimiento de determinadas cualificaciones obtenidas en el extranjero.
De todos modos, los salarios deben analizarse teniendo en cuenta el costo de vida en Suiza. El alquiler, el seguro médico obligatorio y otros gastos pueden representar una parte importante del ingreso. Al mismo tiempo, el sector busca alternativas como la digitalización, la automatización y nuevas técnicas de construcción para mejorar su productividad.