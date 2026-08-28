Trabajo en Suiza: buscan albañiles y ofrecen salarios de hasta 8.900 euros

Suiza enfrenta una fuerte falta de trabajadores de la construcción y tiene más de 20.000 vacantes, con salarios que pueden alcanzar los 8.900 euros.

Suiza atraviesa una importante falta de trabajadores en el sector de la construcción. Según datos de la Oficina Federal de Estadística (OFS), hay más de 20.000 vacantes en esta actividad. La demanda se concentra especialmente en perfiles cualificados, como albañiles y encargados de obra.

La falta de personal tiene varias causas. Una parte importante de los trabajadores actuales está próxima a jubilarse y la llegada de jóvenes al sector no alcanza para cubrir las necesidades. Además, muchos eligen capacitarse en áreas como tecnología, finanzas, ingeniería o industria farmacéutica.

La situación también tiene un impacto en los salarios. Un trabajador cualificado de la construcción puede cobrar entre 5.000 y 6.500 francos suizos mensuales como salario base. El monto depende de factores como la experiencia, la especialización, la categoría profesional y la región.

En algunos puestos, la remuneración puede ser mucho más alta. Con complementos, horas extras o mayores responsabilidades, puede llegar a cifras cercanas a los 8.900 euros mensuales. Sin embargo, ese monto corresponde a los niveles salariales más elevados y no representa el ingreso habitual de cualquier albañil.

Suiza busca albañiles ALF PONCE MERCADO / MDZ Suiza necesita trabajadores de la construcción La jornada laboral ronda las 40 horas semanales. Además, los trabajadores cuentan con mecanismos de protección frente a accidentes, desempleo y bajas médicas. Estas condiciones forman parte del mercado laboral de la construcción en el país.