Olvida las caminatas largas: estos cuatro ejercicios cuidan tu corazón

Tu corazón necesita este tipo de ejercicios diarios para mantenerse joven y fuerte. Ni caminar ni bicicleta.

Tu corazón necesita desafíos reales. Mucha gente piensa que solo el cardio tradicional ayuda a mantener la salud del pecho pero la ciencia demuestra algo muy distinto hoy. Mover el cuerpo con ganas y variar los ejercicios es el secreto para vivir mejor.

Nadar es uno de los ejercicios más recomendados Foto: Muy Interesante Los mejores ejercicios para fortalecer tu sistema cardiovascular La natación es una de las actividades más completas que existen para tu pecho. Al mover todo el cuerpo dentro del agua reduces la presión en las articulaciones y obligas al músculo cardíaco a bombear con energía. Es ideal si buscas un trabajo intenso sin impacto en las rodillas.

El entrenamiento con pesas o fuerza es un aliado gigante para la salud cardiovascular. Levantar peso de forma controlada ayuda a reducir la grasa interna y mejora la respuesta de la glucosa en la sangre. Tu corazón hace menos esfuerzo en reposo cuando tus músculos están fuertes.

EJERCICIO LEVANTAR PESAS ES ESENCIAL PARA FORTALECER LOS BRAZOS Foto: Pixabay Subir escaleras a buen ritmo activa la circulación de golpe en pocos minutos. Este tipo de esfuerzo corto pero intenso ayuda a expandir la capacidad de los pulmones y limpia las arterias. Solo necesitas un tramo en casa o en la calle para poner el cuerpo a trabajar.