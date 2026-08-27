Poner una bandera en el balcón puede generar una cuantiosa multa: dónde se sanciona

Colocar una bandera en un balcón puede generar multas de hasta 3.000 euros si modifica la fachada o incumple las normas del edificio. La norma rige en España.

Colocar una bandera en el balcón es una práctica habitual en distintos países. Sin embargo, en España hacerlo de determinada manera puede generar una sanción. Las multas pueden llegar hasta los 3.000 euros cuando la instalación modifica la fachada o incumple las normas de la comunidad de propietarios.

La normativa está vinculada con el artículo 7.1 de la Ley de Propiedad Horizontal. Allí se establece que la fachada es un elemento común del edificio. Por eso, aunque un balcón sea de uso privado, no está permitido realizar cualquier modificación sobre su aspecto exterior.

Esto no significa que esté prohibido colocar una bandera de manera temporal. La diferencia está en la forma en que se instala. Una bandera colocada ocasionalmente no es lo mismo que una intervención que implique alterar la estructura o el aspecto del edificio.

España sanciona con hasta 3.000 euros por modificar un balcón Entre las situaciones que pueden generar problemas está perforar una pared o colocar soportes en la fachada. También puede ser motivo de sanción instalar un mástil o una estructura permanente que sobresalga del balcón. Modificar la estética exterior sin autorización es otra de las situaciones contempladas.

Poner una bandera en el balcón puede generar una cuantiosa multa en España. La seguridad también es un factor importante. Una instalación que pueda desprenderse y caer a la vía pública puede generar una intervención de las autoridades. Lo mismo puede ocurrir si la bandera invade otros balcones o espacios comunes y provoca molestias a los vecinos.