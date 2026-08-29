Mourinho, tajante sobre el Balón de Oro: "No hay que dárselo a alguien de España ni del PSG"

Si algo ha caracterizado a José Mourinho a lo largo de su carrera, además de lo estrictamente deportivo, es su fuerte carácter y su capacidad de declarar sin cassette y sin pelos en la lengua, sin miedo a polemizar ni ser políticamente incorrecto. Y este sábado dio la nota al opinar sobre quién debe ganar el Balón de Oro 2026.

Tras las consagraciones del París Saint-Germain en la última Champions League y de la Selección de España en el Mundial, varios jugadores de esos equipos suenan como candidatos a quedarse con el galardón. Sin embargo, para el director técnico portugués esos logros colectivos no deberían influir en la elección.

La opinión de Mourinho sobre quién debe ganar el Balón de Oro Carrusel Deportivo "Es una cosa individualmente muy bonita. Para mí, el Balón de Oro tiene que ser uno de esos jugadores que cuando termina de jugar, lo echas de menos para la eternidad", comenzó a argumentar Mou este sábado en conferecnia de prensa. Y nombró a algunas leyendas para graficar su punto: "Yo echo de menos a Maradona, a Ronaldinho, a Ronaldo Nazario, a Cristiano Ronaldo, a Messi, a Zidane, a Lothar Matthäus...".

Entonces, lanzó una contundente sentencia: "No puedes dar el Balón de Oro a un jugador porque ganó la Champions o porque ganó el Mundial. Si quieres premiar la Champions o el Mundial, da el Balón de Oro a Luis Enrique o a Luis De la Fuente, que merece el premio de los entrenadores".

"Otra cosa es el mejor jugador del mundo tiene que ser ni del PSG ni de la Selección española. El mejor jugador del mundo son dos, tres o cuatro y nosotros sabemos quiénes son y sabemos dónde están: aquí...", insistió, señalando al suelo, en referencia al Real Madrid, al que regresó esta temporada.