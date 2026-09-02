El impactante video de un hombre alcanzado por un rayo: "Sentí una sensación de ardor"
El hombre cayó desplomado tras recibir el impacto de un rayo a pocos metros de su auto. No sufrió heridas graves y logró pedir ayuda.
El increíble hecho ocurrió en Staten Island, Nueva York, donde la cámara del timbre de una casa captó el momento exacto en el que un hombre que salía de su vivienda fue alcanzado por un rayo a pocos metros de su auto.
En las imágenes se puede ver cómo el hombre recibe el impacto y cae desplomado al suelo. Según reveló posteriormente, sintió una descarga eléctrica en todo el cuerpo: “Sentí una sensación de ardor”.
Las declaraciones del hombre alcanzado por el rayo
“Una vez que el rayo me golpeó, las sensaciones iniciales que sentí en todo el cuerpo fueron completamente inéditas: hormigueo, entumecimiento y dolor. Solo sentí una sensación de ardor”, explicó Thomas Fahmy.
El video muestra cómo, después del impacto, comienza a incorporarse lentamente. Sin perder el conocimiento, logra ponerse de pie y caminar hasta la casa cuya cámara había registrado el episodio para pedir ayuda. “Oí: ‘¡Ayúdenme, ayúdenme!’, así que corrí hacia la puerta y lo vi en el suelo”, relató Stephanie Homan, quien acudió en ayuda de Fahmy.
Según informaron, el hombre no sufrió quemaduras visibles ni lesiones graves a causa del rayo. Sin embargo, fue trasladado a un hospital, donde permaneció en observación.
Cuáles son las probabilidades de ser alcanzado por un rayo
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, cada año caen alrededor de 37 millones de rayos en el país. Sin embargo, la probabilidad de que una persona sea alcanzada es inferior a una entre un millón, mientras que casi el 90% de quienes sufren el impacto de un rayo sobreviven.