Encontraron a un hombre ahorcado y a su hijo de 8 años muerto dentro de una casa

El episodio ocurrió durante la mañana en una vivienda de la capital tucumana. Los investigadores encontraron una carta manuscrita en la que el hombre habría explicado los motivos de su decisión.

Un hombre de 46 años y su hijo de 8 fueron encontrados sin vida este martes dentro de una vivienda del barrio Sur de San Miguel de Tucumán. El padre cumplía arresto domiciliario y, según el fiscal que interviene en la causa, dejó una carta en la que confesó haber matado al niño antes de quitarse la vida.

El estremecedor episodio ocurrió durante la mañana en una vivienda ubicada sobre la calle Entre Ríos al 1130, a unos 300 metros de la avenida General Roca. El procedimiento comenzó alrededor de las 10:20, luego de que la Policía provincial recibiera un aviso sobre dos personas fallecidas en el domicilio. Las víctimas fueron identificadas como Oscar Mauricio Sosa y S.I.T., menor de edad.

De acuerdo con fuentes judiciales, Sosa fue encontrado con signos de ahorcamiento, mientras que el cuerpo del menor estaba sobre una mesa. En el lugar trabajan integrantes de la Unidad Fiscal de Homicidios y especialistas del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) para establecer cómo ocurrieron los hechos.

La carta que dejó el hombre antes de morir El hallazgo fue informado a la Policía por los hijos mellizos de 18 años de Sosa, quienes no vivían con él. Los jóvenes habían concurrido a la vivienda después de que su padre los convocara unas horas antes.

El fiscal Carlos Sale, a cargo de la investigación, explicó durante una rueda de prensa que los investigadores encontraron dentro de la casa una carta escrita de puño y letra por Sosa. Según detalló el funcionario, en el escrito el hombre habría confesado que le dio pastillas a su hijo de 8 años y posteriormente lo mató. De acuerdo con lo señalado por Sale, Sosa manifestó que tomó esa decisión porque no podía continuar cuidándolo: "Aparentemente le habría dado unas pastillas a su hijo de 8 años, que sufría un autismo severo, y él confiesa en esa carta que le dio las pastillas y luego de ello procedió a quitarle la vida, ya que no podía seguir cuidándolo".