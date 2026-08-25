Caso Loan: la Justicia sobreseyó a 7 imputados por la hipótesis de trata de personas

La jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, dispuso este martes el sobreseimiento de siete personas investigadas por la hipótesis de trata de personas con fines de explotación y apropiación en el caso de Loan Danilo Peña . La resolución alcanza a Walter Adrián Maciel, Carlos Guido Pérez, María Victoria Caillava, Laudelina Peña, Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar Ramírez y Mónica del Carmen Millapi , quienes habían recibido falta de mérito por ese delito en diciembre de 2024.

Según explicó la magistrada en un extenso fallo, las medidas de prueba realizadas durante los dos años transcurridos desde aquella resolución no aportaron elementos suficientes ni indicios sólidos para modificar sustancialmente la situación procesal de los imputados. Por ese motivo, la Justicia consideró que se había alcanzado el " plazo razonable" para definir la situación de las personas que permanecían bajo investigación por esas figuras penales.

La magistrada sostuvo que no existen pruebas directas ni indicios claros, precisos y concordantes que permitan atribuir a los siete imputados los delitos de trata de personas que permanecían pendientes de resolución. La decisión fue adoptada dentro del Legajo N° 92, una investigación residual vinculada al expediente principal FCT 2157/2024.

Sin embargo, el fallo establece una diferencia central: el sobreseimiento por la hipótesis de trata no implica cerrar la investigación sobre qué ocurrió con Loan ni sobre su paradero; el niño continúa desaparecido y las nuevas líneas de investigación y búsqueda permanecen activas bajo la intervención de los fiscales y de los organismos encargados de localizarlo.

La resolución tampoco modifica el proceso oral que se desarrolla contra 17 imputados por el ocultamiento y la sustracción del menor en la localidad correntina de 9 de Julio . En particular, la sentencia aclara que en el caso de Walter Adrián Maciel el sobreseimiento se refiere únicamente a los delitos que permanecían bajo investigación después de la falta de mérito.

La acusación por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan no queda comprendida en la resolución y continúa siendo materia del juicio oral ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. En el caso de Francisco Amado Méndez, además, el fallo desestimó la imputación que pesaba sobre él por la presunta sustracción del niño.

La búsqueda continúa

La jueza remarcó que la resolución sobre la hipótesis de trata no pone fin a la investigación destinada a establecer qué ocurrió con Loan y dónde se encuentra. En ese sentido, ordenó mantener activas las alertas internacionales de Interpol, las búsquedas del Sistema Federal de Búsqueda de Personas y las investigaciones que puedan surgir a partir de nuevas denuncias o información sobre el posible paradero del menor.

Las actuaciones vinculadas con nuevas pistas y posibles paraderos continuarán bajo el Legajo N° 96, que permanece reservado para medidas urgentes y nuevas líneas de investigación. Por su parte, el Legajo N° 97 concentra la prueba producida en la causa principal respecto de los imputados.

La recompensa por información sobre Loan

La resolución también dispuso mantener vigente la recompensa de 20 millones de pesos para quienes aporten información útil que permita encontrar a Loan Danilo Peña. Según el fallo, el Ministerio de Seguridad de la Nación incrementó ese monto mediante una resolución publicada en enero de 2026.