Antes de recibir a Javier Milei, José Antonio Kast reafirmó la soberanía de Chile sobre el estrecho de Magallanes

El presidente de Chile , José Antonio Kast , reafirmó la soberanía de su país sobre el estrecho de Magallanes a horas de recibir en Santiago a Javier Milei. El mandatario trasandino realizó la declaración durante una visita a Punta Arenas, en medio de la tensión diplomática que provocaron recientes dichos de un alto jefe militar argentino.

“Es chileno”, afirmó Kast al referirse al estrecho y buscó, de esa manera, dejar clara la posición de su gobierno frente a la controversia que se había generado entre ambos países.

La polémica comenzó luego de las declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, quien había planteado la necesidad de “hacer presencia” en el territorio patagónico y formuló expresiones que fueron interpretadas en Chile como un cuestionamiento a su soberanía sobre el paso marítimo.

Las declaraciones del presidente chileno se conocieron poco antes de la llegada de Milei a Santiago , donde ambos mantendrán un encuentro en el marco del Foro de Madrid.

Kast destacó que su visita a la zona austral representa una forma de “hacer patria, hacer soberanía”, aunque también reconoció que la situación había generado distintas interpretaciones a ambos lados de la cordillera.

Al mismo tiempo, valoró las disculpas formuladas por el ministro de Defensa argentino, Carlos Presti, que contribuyeron a reducir la tensión diplomática surgida a partir de los dichos de Valverde.

El episodio había provocado una fuerte reacción en Chile. Dirigentes de distintos sectores políticos cuestionaron las expresiones del jefe militar argentino y remarcaron que el dominio del estrecho está establecido por acuerdos internacionales entre ambos países.

Qué dicen los tratados sobre el estrecho

La soberanía chilena sobre el estrecho de Magallanes quedó establecida en el Tratado de Límites de 1881 y fue posteriormente reafirmada por el Tratado de Paz y Amistad firmado por Argentina y Chile en 1984.

El acuerdo de 1881 también estableció la neutralidad permanente del estrecho y garantizó la libre navegación para las embarcaciones de terceros países. Este último punto tuvo especial relevancia para la Argentina debido a la presencia y los intereses británicos en la región.

Décadas más tarde, el Tratado de Paz y Amistad de 1984 volvió a ratificar el marco territorial acordado entre ambos Estados. El proceso contó con la mediación del papa Juan Pablo II, luego de las fuertes tensiones que habían llevado a ambos países al borde de un conflicto armado durante las dictaduras militares.

Argentina buscó desactivar la tensión

Después de las declaraciones de Valverde, el gobierno chileno formalizó su reclamo ante la Argentina. La Cancillería argentina intervino entonces para evitar una escalada diplomática y el canciller Pablo Quirno difundió un comunicado en el que reconoció la soberanía chilena sobre el estrecho de Magallanes.

Además, los ministros de Defensa de ambos países, Carlos Presti y Fernando Barrios, mantuvieron conversaciones con el objetivo de reducir el malestar generado en Chile.

Sin embargo, según medios chilenos, el gobierno de Kast pretende que la Argentina avance un paso más y modifique formalmente el decreto 457 de 2021. Esa normativa define al estrecho de Magallanes como un “espacio compartido”, una expresión que en Santiago consideran incompatible con el reconocimiento de la soberanía chilena.

Una visita marcada por la cuestión territorial

En paralelo con la controversia, Kast encabezó distintas actividades oficiales en Punta Arenas. Entre ellas participó de un acto relacionado con un programa habitacional junto al ministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, y al ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje.

La actividad tuvo lugar en la sede vecinal Juan Pablo II, una denominación que el mandatario aprovechó para recordar el acuerdo alcanzado con la Argentina en 1984. Kast señaló que aquel tratado permitió cerrar las diferencias territoriales entre ambos países y destacó nuevamente que el entendimiento bilateral estableció el marco vigente respecto de la soberanía sobre el estrecho de Magallanes.

El episodio ocurre en la antesala de la llegada de Milei a Santiago. El presidente argentino se reunirá con Kast y también tiene previsto un encuentro con Sarah Brooke Rogers, subsecretaria de Estado de Estados Unidos para Diplomacia Pública y Asuntos Públicos.