Las incógnitas del mensaje presidencial y la definitiva "malvinización" de Javier Milei

La incógnita sobre el mensaje que Javier Milei dará este jueves por la noche sobre las Islas Malvinas es enorme. La Casa de Gobierno anunció una cadena nacional con tema confirmado. El problema es saber cuál de todas las preguntas sobre Malvinas va a poder contestar el presidente después de que Donald Trump desembarcara con otra de sus definiciones geopolíticas, esta vez sobre nuestras islas.

Ese fue el gatillo para accionar la nueva movida del gobierno con relación a Malvinas , pero ¿será realmente esa definición de Donald Trump la que acelere la negociación con Gran Bretaña sobre las islas?

En el mundo diplomático argentino se considera que la mención de Donald Trump a la posibilidad de un cambio de los Estados Unidos en su natural apoyo a Londres en el tema Malvinas puede tener impacto en la temperatura de la negociación con Gran Bretaña , pero no definirá nada diferente a los caminos que se siguieron hasta ahora.

No hace falta aclarar que, para entender el anuncio de Trump, adelantado por el diario británico The Telegraph tres días antes en el conocimiento de las presiones entre los gobiernos de Washington y Londres, hay que bucear más en esa pelea que en la comprensión que tenga el elector medio estadounidense sobre la cuestión Malvinas.

Eso no implica que Javier Milei elija abrazar la causa y tomar la chance del aliento que le da la definición de Trump para “malvinizarse” definitivamente.

Estados Unidos está en un año electoral y, aunque sea para el 2027, Argentina también. Todo debe leerse en esa clave.

Así, el mensaje presidencial de Javier Milei de este jueves, con todas sus incógnitas, podrá tener un eje en la definición de Donald Trump sobre su posición frente a Malvinas, pero avanzará seguramente más allá de eso. Es decir, podemos esperar que el presidente abrace la causa Malvinas de manera definitiva y lo haga desembarcar como tema central de la campaña 2027 que ya empezó.

La pelea con Gran Bretaña por las islas, de última, es una epopeya mucho más convocante para la política que discutir los niveles de consumo, la evolución del salario real o la curva de inflación.

Detrás de todo estarán las verdaderas chances que le dará a la pelea esta definición de Trump. Con toda lógica y mesura, el canciller Pablo Quirno el martes celebró el anuncio de Trump, pero siempre aclarando que el camino de la recuperación de las islas continuaría con la estrategia que Argentina mantiene frente al tema.

Pablo Quirno mostró su optimismo sobre el tema Malvinas. Noticias Argentinas

Este miércoles volvió a hablar sobre Malvinas frente a una pregunta del cronista de MDZ: “Siempre hay chances, como siempre más cerca”, le dijo Quirno, apelando a la misma precaución.

Javier Milei, siempre en su estilo, fue mucho más contundente, pero también sin abrazarse definitivamente a la oferta que lanzó Trump.

En el fondo, todos saben que la osadía del estadounidense frente al tema tiene su fundamento en la pelea que sigue con el primer ministro británico Andy Burnham, a quien acusa de no acompañarlo en sus erráticas oleadas sobre Irán y con el que se pelea por las cuentas para el financiamiento de la OTAN.

Todo eso está lejos de Malvinas y ahí el peligro de esta nueva “oferta” del amigo de la Argentina, Trump.

En abril de 1982 buena parte del planeta se enteró de la existencia de las Islas Malvinas. Foto: Archivo MDZ

Si tomamos el antecedente trumpista en la guerra con Irán, habría que preocuparse. El exembajador Diego Guelar viene llevando una cuenta interesante sobre las posiciones de Trump frente a Irán.

Sostiene que desde que comenzó el conflicto en Medio Oriente, Trump cambió 43 veces de posición en torno a negociar o avanzar con la guerra. Es un terrible récord que Israel sigue de cerca por ser una de las principales víctimas.

El Gobierno argentino está conteste de esta realidad y del peligro de asociarse a Trump en un tema así. De ahí que la euforia frente a la definición malvinera de Trump se modere. El tema ahora es saber hasta dónde será así en el mensaje presidencial en cadena nacional.

De todas formas, la convocatoria a la cadena presidencial en sí misma ya cambió el tono del tema en el país: Malvinas ya es tema de campaña hacia el 2027 y Javier Milei se abrazará a él.