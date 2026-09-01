Monzó impulsa a Hadad y a Brito para 2027 y afirmó que "Milei no gobierna, gobierna la hermana"

El exdiputado y expresidente de la Cámara baja apuntó al centro del poder libertario y sostuvo que Javier Milei está recluido y no ejerce la gestión cotidiana.

El exdiputado nacional y expresidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó trazó un duro diagnóstico sobre el Gobierno. Lo hizo en una entrevista con Luis Novaresio que A24, y apunta al lugar que ocupa el Presidente dentro de su propia administración.

"Milei no preside, no gestiona, no gobierna, gobierna la hermana. Hasta eso es grave", sostuvo. Ante la repregunta de Novaresio sobre si hablaba en sentido literal, insistió: "Él está recluido, gobierna la hermana".

"Un tuitero con custodia" A su juicio, el jefe de Estado no cambiará su método. "Milei sabe destruir, pero no sabe construir, porque para Milei construir es con el otro, y para Milei el otro no existe, no existe en ningún sentido", planteó. Atribuyó ese rasgo a un problema de carácter: "Su narcisismo no le permite mirar y observar al otro".

De ahí derivó la frase que el propio Novaresio le celebró en el momento: "Él cree que es un tuitero con custodia, y no que es el presidente de la Nación". Monzó completó la idea sosteniendo que Milei "no termina de asumir que hay una institución, que es ser presidente de la Nación, que está muy por encima".

Sobre el plan económico EConsultado sobre cómo ve hoy a Luis "Toto" Caputo, con quien compartió el gobierno de Mauricio Macri, Monzó fue categórico: "Si no tuviera los dos Caputos, este gobierno hubiera sido una catástrofe", en referencia al ministro de Economía y al asesor Santiago Caputo.