Javier Milei oficializó a los jueces que intervendrán en causas que incomodan al poder político

El Gobierno de Javier Milei oficializó este miércoles el nombramiento de tres magistrados que habían recibido el acuerdo del Senado. Entre las designaciones se encuentran Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola , quienes pasarán a ocupar de manera definitiva dos vocalías de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal , un tribunal con competencia sobre causas judiciales de alto impacto político e institucional.

Los nombramientos fueron publicados en el Boletín Oficial , a través de los decretos 847/2026, 848/2026 y 853/2026, firmados por el presidente Milei y el secretario de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

El Decreto 848/2026 oficializó la designación de Pablo Daniel Bertuzzi como vocal de la Sala I de la Cámara Federal porteña. El magistrado ya ocupaba ese lugar de manera provisoria desde 2018, cuando fue trasladado durante el gobierno de Mauricio Macri.

Bertuzzi había llegado al recinto del Senado como parte de un paquete de 67 pliegos judiciales y finalmente obtuvo el respaldo necesario para ocupar formalmente la vocalía. Su designación había generado atención debido a los cuestionamientos que rodearon su traslado y al proceso mediante el cual volvió a concursar por el cargo.

Durante su exposición ante la Comisión de Acuerdos, Bertuzzi destacó su extensa trayectoria en la Justicia federal y recordó que llevaba 37 años dentro del Poder Judicial, 18 de ellos como juez y ocho desempeñándose en la Sala I que ahora pasará a integrar de manera definitiva.

Su carrera incluye su paso por tribunales federales y por el Tribunal Oral Federal Nº 4 de la Ciudad de Buenos Aires, donde intervinieron causas de fuerte repercusión pública, como Ciccone y la tragedia de Once.

Yadarola también llega a la Cámara Federal

El otro nombramiento para la Sala I fue el de Pablo Yadarola, oficializado mediante el Decreto 847/2026.

El magistrado se desempeñaba desde 2015 como juez en lo Penal Económico y cuenta con una trayectoria vinculada a investigaciones por delitos complejos, crimen organizado y delitos transnacionales.

Su postulación estuvo atravesada por su vinculación con el denominado viaje a Lago Escondido, ocurrido en 2022, cuando un grupo integrado por jueces, funcionarios y empresarios viajó a la propiedad del empresario Joe Lewis. El episodio generó denuncias y cuestionamientos políticos por los vínculos entre integrantes del Poder Judicial, funcionarios y empresarios.

Yadarola también estuvo al frente de una investigación sobre el ingreso al país de una valija transportada en un avión privado, en un expediente relacionado con una presunta infracción al Código Aduanero.

Ballerini continuará en la Cámara Comercial

El tercer nombramiento publicado este miércoles corresponde a Matilde Evangelina Ballerini, quien continuará como vocal de la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal.

El Decreto 853/2026 establece que Ballerini permanecerá en el cargo por un período de cinco años, a partir del 6 de septiembre de 2026. La magistrada ya había sido designada para esa función por el Poder Ejecutivo en 2009.

Los tres decretos remarcan que las designaciones fueron realizadas luego de que los magistrados obtuvieran el acuerdo del Senado de la Nación, en el marco de las facultades constitucionales del Poder Ejecutivo para el nombramiento de jueces.

La llegada definitiva de Bertuzzi y Yadarola a la Cámara Federal porteña adquiere especial relevancia por el tipo de expedientes que pueden quedar bajo su órbita, entre ellos investigaciones que involucren a funcionarios y exfuncionarios, además de causas de fuerte impacto político e institucional.