Santiago Caputo desafió a Londres tras el gesto de Donald Trump por Malvinas: "Inglaterra es el pasado, Argentina es el futuro"

El asesor de Milei respaldó la revisión de Washington y anticipó el mensaje presidencial del jueves en cadena nacional.

Santiago Caputo sumó su postura sobre las declaraciones de Donald Trump respecto a la disputa por Malvinas. El asesor presidencial respaldó la posibilidad de que Washington revise su posición y vinculó ese eventual cambio con la relación estratégica entre ambos países.

Así publicó en su cuenta de X un mensaje dirigido a la postura estadounidense: “Inglaterra es el pasado. Argentina es el futuro. Es saludable que los Estados Unidos revisen su postura sobre Malvinas. Sería extraño que no lo hicieran”, y agregó que nuestro país no puede esperar menos de un aliado estratégico. El funcionario también afirmó: “Malvinas es una causa sagrada para los argentinos”.

Donald Trump había sugerido previamente que Estados Unidos podría revisar su posición respecto de la disputa entre la Argentina y Gran Bretaña por las islas. El presidente estadounidense formuló esa definición en medio de consultas sobre la postura de Washington frente al reclamo de soberanía.

Santiago Caputo sobre Trump X Milei prepara su mensaje para el jueves Javier Milei también se refirió al tema después de las declaraciones del mandatario estadounidense. El Presidente calificó el episodio como un hecho de gran relevancia para “la causa más importante y sagrada de los argentinos”. La Casa Rosada prepara además una cadena nacional de Milei para el jueves a las 21, con las Islas Malvinas como eje del mensaje presidencial. Adrián Ravier, vocero presidencial, confirmó que el contenido del discurso todavía se encuentra en elaboración.