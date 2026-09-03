La película que Michael Douglas considera su mejor actuación acaba de llegar a HBO Max

Hay películas que resisten el paso del tiempo y cuando reaparecen en streaming es una buena oportunidad para reencontrarse con ella. Si nunca la viste o simplemente pasó mucho tiempo, este clásico de los 90 es una cita obligada para los amantes de la acción y el suspenso, especialmente porque acaba de sumarse al catálogo de HBO Max .

Hablamos de Un día de furia (Falling Down), la cinta dirigida por Joel Schumacher y protagonizado por Michael Douglas que se estrenó en 1993 como una de las películas más incómodas y provocadoras del cine estadounidense de aquella década.

La historia sigue a William Foster (Douglas), un hombre desempleado y separado que atraviesa una jornada particularmente difícil en Los Ángeles. Después de quedar atrapado en un embotellamiento, abandona su automóvil y decide continuar a pie para llegar al cumpleaños de su hija. Lo que parece ser simplemente un mal día comienza a transformarse en una cadena de enfrentamientos cada vez más violentos.

William, conocido como D-Fens, intenta atravesar la ciudad mientras se encuentra con todo tipo de obstáculos. Un comercio que se niega a venderle lo que quiere, un restaurante de comida rápida que deja de atenderlo por haber pasado la hora del desayuno, un grupo de delincuentes y otros encuentros cotidianos hacen que su frustración aumente hasta llegar a un punto de no retorno.

Mientras tanto, el detective Martin Prendergast, interpretado por Robert Duvall , sigue las pistas que deja Foster. El policía está a punto de retirarse, pero termina involucrado en una persecución que lo llevará a recorrer la ciudad detrás de un hombre que parece haber perdido definitivamente el control.

A lo largo de sus 113 minutos, la película juega con la pregunta de en qué momento la frustración se convierte en violencia injustificable. Schumacher no presenta a Foster como un héroe, pero tampoco convierte su historia en un relato completamente sencillo. Esa ambigüedad es parte de lo que mantiene vigente a la película.

Una película marcada por la realidad de Los Ángeles

Hay una coincidencia especialmente llamativa detrás de Un día de furia. La película comenzó a rodarse en marzo de 1992 y estaba filmándose en Lynwood cuando estallaron los disturbios de Los Ángeles tras el veredicto del caso Rodney King. La situación obligó a detener temporalmente la producción y trasladar parte del rodaje a los estudios de Warner Bros. en Burbank.

La conexión resulta todavía más significativa porque la película utiliza el recorrido de Foster por Los Ángeles para mostrar distintas tensiones sociales de la ciudad. De hecho, el diseño de producción planificó ese trayecto para atravesar diferentes sectores de la ciudad.

Y otro dato adicional es que Michael Douglas considera que su trabajo en Un día de furia es una de sus interpretaciones favoritas de toda su carrera. Así que ya sabes, si todavía la tenés pendiente o simplemente te apetece darle playa, ya está disponible en HBO Max.