La película considerada una obra maestra que podés ver gratis y completa en YouTube

Hay películas que, décadas después de su estreno, siguen apareciendo entre las grandes obras de la historia del cine. Una de ellas es Stalker, la película soviética dirigida por Andrei Tarkovsky en 1979 que hoy tiene una ventaja inesperada: puede verse completa, gratis y de manera oficial en YouTube .

La historia sigue a un hombre conocido simplemente como el Stalker, encargado de guiar a otras personas hacia un territorio prohibido llamado la Zona. En esta ocasión, sus acompañantes son un escritor y un profesor, quienes buscan llegar hasta una misteriosa habitación sobre la que circula una extraordinaria leyenda.

Aunque parte de una premisa de ciencia ficción, Stalker está muy lejos de las grandes batallas, naves espaciales o efectos visuales asociados habitualmente con el género. La película utiliza el viaje por la Zona para construir una historia mucho más reflexiva sobre los deseos, las creencias, el miedo y aquello que las personas realmente esperan encontrar en sus vidas.

El guion fue escrito por Tarkovsky junto a los hermanos Arkadi y Borís Strugatski y está inspirado libremente en su novela Picnic extraterrestre. Para la adaptación se eliminaron varios de los componentes más explícitamente fantásticos del libro y se construyó una Zona mucho más ambigua, donde prácticamente nunca hay una explicación definitiva sobre lo que está ocurriendo.

La película está protagonizada por Aleksandr Kaidanovski como el Stalker, Anatoli Solonitsyn como el Escritor y Nikolai Grinko como el Profesor. También participa Alisa Freindlich. La música estuvo a cargo de Eduard Artemyev, colaborador habitual de Tarkovsky .

Por qué Stalker es considerada una obra maestra

El prestigio de Stalker no se limita a su condición de película de culto. En la encuesta de 2022 de Sight and Sound, elaborada por el British Film Institute, quedó en el puesto 43 entre las mejores películas de la historia según los críticos y llegó al puesto 14 en la votación realizada entre directores de cine.

Su ritmo es pausado y la propuesta exige más atención que una producción convencional, pero precisamente allí está buena parte de su fama. Tarkovsky construye largas secuencias, paisajes desolados y conversaciones filosóficas que hacen que el recorrido hacia la Zona importe tanto como el destino de los personajes.

La versión restaurada actualmente publicada dura alrededor de 2 horas y 43 minutos. La compañía realizó una restauración en 4K y mantiene la película disponible completa en su canal oficial de YouTube, por lo que no se trata de una copia subida sin autorización.

Más de cuatro décadas después de su estreno, Stalker sigue siendo una de esas películas capaces de generar interpretaciones completamente diferentes entre quienes la ven. Y ahora no hace falta buscarla en una plataforma paga: la obra de Tarkovsky puede encontrarse legalmente, restaurada y completa en YouTube.