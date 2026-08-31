Pimpinela tendrá su propia película: la historia de Lucía y Joaquín Galán llegará al cine en 2027

La película sobre los hermanos Galán ya está en desarrollo, será dirigida por Lorena Muñoz y comenzará su rodaje durante 2027.

“Pimpinela, el origen de la leyenda” llevará al cine la historia de Lucía y Joaquín Galán.

“Pimpinela, el origen de la leyenda” llevará al cine la historia de Lucía y Joaquín Galán, el dúo que convirtió sus experiencias de vida en canciones que atravesaron generaciones y se transformaron en la banda sonora de millones de personas. El proyecto ya se encuentra en etapa de desarrollo y tiene previsto comenzar su rodaje durante 2027.

El origen de una leyenda musical La película contará con un guion escrito por Mario Segade y Lorena Muñoz, quien además estará a cargo de la dirección. Muñoz es reconocida por su trabajo en largometrajes como Gilda y El Potro, mientras que la producción estará a cargo de Fam Contenidos y Sipur Studios, en coproducción con Costes Studio y Loishka.

La película contará con un guion escrito por Mario Segade y Lorena Muñoz. Gentileza. La producción buscará reconstruir el camino de los dos hermanos, hijos de inmigrantes, desde sus primeros años hasta la consolidación de Pimpinela como uno de los nombres más reconocidos de la música popular latinoamericana. La historia pondrá el foco en las experiencias que atravesaron y en cómo lograron transformar esas vivencias en canciones capaces de conectar con millones de personas.