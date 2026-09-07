Las cucarachas odian este aroma y huyen: prepara esta mezcla
Chau cucarachas en verano: el ingrediente natural que las ahuyenta en minutos. El truco infalible con la llegada del calor.
Con la llegada del calor las cucarachas buscan cualquier rincón fresco. El olfato de estas plagas es ultrasensible a ciertos olores muy concentrados. Usar la lavanda a tu favor resulta el método más efectivo.
La mezcla casera que bloquea el paso de las cucarachas
Para empezar debes conseguir una botella con atomizador y lavanda en aceite. Mezcla un poco de agua limpia con vinagre blanco y veinte gotas puras. Aplica este líquido por todas las esquinas luego de limpiar tus pisos.
Las rejillas de la cocina y los baños son entradas muy peligrosas. Empapa varias bolitas de algodón con el aceite de lavanda sin diluir. Coloca estos algodones justo sobre los desagües para frenar su paso diario.
Recuerda cambiar esos algodones cada semana para mantener el olor fuerte activado. La mezcla de vinagre y lavanda desorienta a estos animales por completo.
Mantener la limpieza constante dentro de tus espacios resulta un paso vital. No dejes migas de comida ni platos sucios. El olor del alimento atrae insectos aunque tengas la lavanda.