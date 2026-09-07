Las cucarachas odian este aroma y huyen: prepara esta mezcla

Chau cucarachas en verano: el ingrediente natural que las ahuyenta en minutos. El truco infalible con la llegada del calor.

Las cucarachas son una de las plagas más desagradables Foto: Shutterstock

Con la llegada del calor las cucarachas buscan cualquier rincón fresco. El olfato de estas plagas es ultrasensible a ciertos olores muy concentrados. Usar la lavanda a tu favor resulta el método más efectivo.

Adiós a las cucarachas. Istockphoto La mezcla casera que bloquea el paso de las cucarachas Para empezar debes conseguir una botella con atomizador y lavanda en aceite. Mezcla un poco de agua limpia con vinagre blanco y veinte gotas puras. Aplica este líquido por todas las esquinas luego de limpiar tus pisos.

Las rejillas de la cocina y los baños son entradas muy peligrosas. Empapa varias bolitas de algodón con el aceite de lavanda sin diluir. Coloca estos algodones justo sobre los desagües para frenar su paso diario.

Las cucarachas suelen tener más actividad por las noches que por los días Foto: Shutterstock Recuerda cambiar esos algodones cada semana para mantener el olor fuerte activado. La mezcla de vinagre y lavanda desorienta a estos animales por completo.